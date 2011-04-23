150 کیلومتر لوله گذاری آب و فاضلاب در اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر شنبه در بازدید از پروژه های لوله گذاری شهرستان سرعین اظهار داشت: از این میزان بیش از 57 کیلومتر لوله گذاری فاضلاب بوده است.

وی با بیان اینکه 33 کیلومتر نیز در بخش اصلاح و باز سازی شبکه آب بوده است، اضافه کرد: علاوه بر این 59 کیلومتر توسعه شبکه آب نیز در سطح 23 شهر استان با هزینه ای بالغ بر 104 میلیارد ریال هزینه اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان ابراز امیدواری کرد در سال جاری که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده با تلاش و تخصیص اعتبارات ویژه روند لوله گذاری به شهرهای استان شتاب چشمگیری به خود بگیرد.

وی همچنین با بیان اینکه شهر سرعین در سال 90 کارگاه عمرانی آب و فاضلاب استان خواهد شد، افزود: امسال با توجه به اعتبار مصوب برای اجرای تأسیسات فاضلاب شهر سرعین و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه آب، این شهرستان به لحاظ اجرای پروژه به کارگاه عمرانی استان تبدیل خواهد شد.

حسن زاده خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم امسال نسبت به تکمیل طرحهای در دست اجرا و نیمه تمام در این استان در حوزه آب و فاضلاب طبق برنامه زمانبندی حرکت کرده و عملیات پروژه ها را تسریع کنیم.