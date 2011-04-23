وضعیت نامطلوب حوزه اقتصاد در اردبیل/ جایگاه 25 در تولید ناخالص ملی

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حامد عاملی بعد از ظهر شنبه در همایش علمی و دانشجویی تبیین ابعاد جهاد اقتصادی در دانشکده خبر اردبیل اظهار داشت: وضعیت موجود اقتضا می کند که برای حرکت در مسیر توسعه برنامه ریزی و جهشی جهادگرانه در توسعه اقتصادی استان داشته باشیم.

اردبیل رتبه 25 کشوری را در تولید ناخالص داخلی دارد

وی با اشاره به شاخصهای توسعه اقتصادی کشور اضافه کرد: استان اردبیل 1.7 درصد جمعیت و رتبه 19 کشور را در این زمینه دارد، این در حالی است که تولید ناخالص داخلی استان 9 دهم درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و از این نظر ما در رتبه 25 قرار داریم.

سرپرست دفتر هماهنگی امور استانداری اردبیل افزود: میزان پس انداز استان نیز تنها 35 درصد متوسط کشوری است و در زمینه بیکاری نیز تقریبا سالانه 9 هزار نفر متقاضی کار به جمع بیکاران افزوده می شود.

وی ابراز داشت: این عقب ماندگی اقتصادی در حالی بروز کرده است که استان اردبیل از قابلیتها و ظرفیتهای بسیار مناسبی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات برخوردار بوده، اما متاسفانه تاکنون از این ظرفیتها به نحو مطلوب استفاده نشده است.

اردبیل تنها نیم درصد تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

عاملی با بیان اینکه هم اکنون ارزش افزوده بخش کشاورزی 30 درصد است، تصریح کرد: سه درصد محصولات کشاورزی کشور در این استان تولید می شود در حالی که این میزان باید دست کم به 10 درصد افزایش یابد.

ضعف مدیریتی مهمترین علت عقب ماندگی استان اردبیل است

وی سهم تولید صنعتی استان اردبیل را حدود نیم درصد تولید صنعتی کشور عنوان کرد و یادآور شد: این میزان سهم بسیار ناچیزی است و باید در ارتقا ان تلاش و برنامه ریزی کوتاه و بلند مدتی داشته باشیم.

این مسئول در توضیح این عقب ماندگی اقتصادی متذکر شد: مهمترین علت این عقب ماندگی محصول ضعفها و نقیصه هایی است که ما از گذشته در بحث مدیریت داشته ایم، متاسفانه در این سالها حرکتهای مناسبی در جذب امکانات و اعتبارات مطلوب به استان و رشد و توسعه اقتصادی آن صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه این استان از پتانسیل قوی برای توسعه اقتصادی بهره مند است، اضافه کرد: در صورتی که حرکتی جهاد گونه چه از سوی مسئولان و چه از سوی بخش خصوصی و مردم داشته باشیم بی شک می توانیم بر مشکلات فائق آمده و جزو استانهای پیشرفته و برخوردار شویم.

مردم توسعه اقتصادی را از نمایندگان اردبیل مطالبه کنند

به گفته عاملی تنها راه جبران عقب ماندگی استان اردبیل این است که مردم از مسئولان در حوزه اجرایی، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه حرکت و برنامه ریزی و تلاش بیشتر و خستگی ناپذیر را مطالبه کنند.

وی نقش دانشجویان و رسانه ها را در این راستا بسیار حساس دانست و خاطر نشان کرد: این قشر بیدار می توانند با طرح مطالبات مردم و ارایه راهکارهای مناسب زمینه حرکت جهشی اقتصادی و سایر بخشهای استان را فراهم کنند.