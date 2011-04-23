قیمت انواع نان با افزایش یارانه نان در سمنان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان عصر شنبه در نشست بررسی قیمت نان در استان سمنان گفت: باید با افزایش کیفیت آرد شاهد بهبود بیشتر کیفیت نان باشیم.

عباس رهی با اشاره به اینکه افزایش کیفیت آرد سرانجام منجر به صرفه جویی در مصرف نان می شود، گفت: استفاده از نیروی انسانی متخصص و ماهر در پخت نان و استفاده از بهترین تجهیزات در تهیه نان از مواردی است که باید مورد توجه خاص نانوایان قرار گیرد.

به گفته وی، مجریان و دست اندرکاران پخت نان باید از کسانی باشند که به شغلشان علاقه مند باشند .

استاندار سمنان گفت: قیمت نان ها با توجه به بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت مصرفی آب، برق و گاز باید به نحوی تعیین شود که سود و زیان نانوا و خریدار در نظر گرفته شود.

رئیس مجمع صنف خبازان استان سمنان در این نشست گفت: نان لواش از 70 تومان به 100تومان، نان تافتون از 100تومان به 175 تومان، نان بربری از 175 تومان به 250 تومان و نان سنگک از 300تومان به 400 تومان در استان سمنان افزایش یافت.

رجبعلی جعفریان گفت: قیمتهای پیشنهادی کارشناسی ‌شده است و در فرمانداری، اداره غله، بازرگانی و اتحادیه مورد بررسی قرار گرفته است.