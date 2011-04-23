دومین جلسه شوراهای اسلامی استان تهران به میزبانی ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این جلسه عصر شنبه در سالن کنفرانس فرمانداری ورامین با حضور عرفان منش مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران، منصوری فرماندار ورامین، خوارزمشاهی رئیس و اعضای شورای اسلامی استان تهران آغاز شد.

در این جلسه که در آستانه هفته شوراها برگزار شد، ابتدا دبیر هماهنگ کننده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در سخنانی، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تشریح نقش برجسته شهرستان ورامین در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، وظیفه شوراهای اسلامی شهر و روستا را خطیر عنوان کرد.

حجت الاسلام محسن محمودی افزود: شهرستان ورامین با تمام تلاشهایی که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط مسئولان صورت گرفته، هنوز با محرومیتهایی مواجه است که در شأن چنین منطقه ولایتمدار و مدافع مرجعیت نیست.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهرها و روستاها در عرصه های فرهنگی و اجتماعی کشور و منطقه تأثیرگذار هستند.

در ادامه این جلسه، فرماندار شهرستان ورامین طی سخنانی گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا، تجلی مشارکت عمومی مردم در صحنه های اجتماعی هستند.

محسن منصوری افزود: شوراها باید حلقه وصل مدیران اجرایی و آحاد مردم جامعه باشند و مشکلات جامعه را به مسئولان ارشد اجرایی انتقال دهند.

وی تأکید کرد: شوراهای اسلامی بازوی توانمند مدیران بوده و کمکهای شایانی به بهبود وضعیت مردم می کنند تا تجلی دموکراسی اسلامی در کشور، نمایان شود.