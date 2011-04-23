نخستین مرحله لیگ استانی اسکیت در کرمانشاه برگزار می شود

ایزد سیف الله پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: لیگ استانی اسکیت را با هدف بالا بردن سطح کمی و کیفی رشته ورزشی اسکیت در استان کرمانشاه و کشف استعداد های نهفته در این رشته ورزشی تشکیل خواهیم داد.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه با بیان اینکه با تمام توان در راستای توسعه همه جانبه اسکیت استان کرمانشاه تلاش خواهیم کرد، گفت: با توجه به حمایت اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در آینده نزدیک عملیات احداث پیست استاندارد اسکیت در مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) آغاز خواهد شد که این اقدام اسکیت استان کرمانشاه را متحول خواهد کرد.

مرحله نخست لیگ استانی اسکیت در استان کرمانشاه در بخش بانوان روز گذشته برگزار و در بخش آقایان نیز جمعه 10 اردیبهشت در مجموعه ورزشی کارگران کرمانشاه برگزار می شود.