تصویر 10 کاریکاتور؛ از ریزش دیوار ترس تا جنگنده حلزونی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، کشتار وحشیانه مردم لیبی توسط قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عرب را به خود جلب کرده است.

واگذاری قدرت در سر پیری!

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به واگذاری رهبری حزب کمونیست کوبا از سوی "فیدل کاسترو" پیر به "رائول کاسترو" برادرش توجه دارد.

قالپاق های نظام!

پاریگاه خبری الجزیره قطر امروز در کاریکاتوری نزدیک شدن به زمان خداحافظی با رژیم دیکتاتوری قذافی را مورد توجه قرار داده است.

اختلافات خطرناک

روزنامه الاتحاد امارات امروز اختلافات گروههای فلسطینی با یکدیگر را بسیار خطرناک برای آنان دانسته که با سوء استفاده رژیم صهیونیستی روبرو است.

ریزش دیوار ترس

روزنامه البیان امارات امروز به کنار زدن دیوار ترس توسط ملتهای عربی از دست رژیمهای پلیسی امنیتی توجه دارد.

عملیات حلزونی!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به سرعت بسیار کم عملیات ناتو در لیبی توجه دارد که سبب مطرح شدن سوالات و ابهامات زیادی درباره آینده لیبی شده است.

آشوبگران انقلابی

روزنامه المستقبل لبنان امروز به تظاهرات گروههای آشوبگر در لبنان توجه دارد که درصدد هستند با انجام آشوب به خواسته های خود برسند.

جوجه تشکیل دولت لبنان

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به طولانی شدن معضل تشکیل دولت در لبنان توجه دارد.

بن بست!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به مخالفت آمریکا با شناسایی بین المللی کشور فلسطین اشاره دارد.

سوریه این روزها؛ بدون شرح



العرب الیوم اردن

آخرین وضعیت قذافی؛ بدون شرح



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