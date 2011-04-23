اتوبوس قدیمی 35 دانش آموز تهرانی را تا مرز مرگ رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح شنبه یک دستگاه اتوبوس قدیمی حامل 35 دانش آموزان در منطقه زعفرانیه تهران با دیوار برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، اتوبوس پس از گذر از روی نهر آب و فضای سبز پیاده رو با دیواربیرونی آشپزخانه واحد مسکونی در ساختمان یک مجتمع برخورد کرده و با فرو ریختن دیوار در میان آشپزخانه متوقف شده بود.

همچنین آتش‌نشانان بی‌درنگ همزمان با اجرای عملیات ایمن‌سازی آسیب دیدگان حادثه را که 9 نفر بودند با رعایت اصول ایمنی از درون اتوبوس بیرون آوردند که امدادگران اورژانس هفت نفر آنها برای مداوا به مرکز درمانی اعزام کردند.

این دانش آموزان برای حضور در اردوی تربیتی و آموزشی از منطقه 13 آموزش و پرورش عازم اردوگاه شهید باهنر بودند که مسیر را به اشتباه به جای اینکه به سمت نیاوران بروند به زعفرانیه رفته بودند که دچار حادثه شدند.