علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ما در زیر چتر سینمای ایران در بازار شصت و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم کن به عنوان بخش خصوصی حضور داریم. به نوعی این اتفاق برای ما یک دوره آموزشی محسوب میشد.
وی افزود: ما از این طریق میتوانیم با پخش کنندههای کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم. تعداد فیلمهایی که ما در این بازار توسط فیلمیران معرفی میکنیم بیشتر متعلق به سینمای بدنه ایران است. پیش از این جشنوارهها و در این مکانها که برای معرفی آثار است، نوعی از سینمای ایران معرفی میشد، که متعلق به سینمای هنری و خاص ایران بود.
این تهیهکننده سینما ادامه داد: اینبار ما در کنار آثار هنری سینمای بدنه ایران را نیز معرفی میکنیم تا بتوانیم در این بخش بازاری را به دست بیاوریم. امسال کاتالوگی به زبان عربی و انگلیسی برای معرفی آثار در بازار جشنواره کن تهیه کردهایم.
ترانه علیدوستی در نمایی از "زندگی با چشمان بسته"
وی افزود: بازار کشورهای عربی برای ما اهمیت زیادی دارد. از این طریق میتوانیم همه گونههای سینمای ایران را در کشورهای همسایه معرفی کنیم. این مهمترین هدفی است که دنبال خواهیم کرد. دی وی دی نیز آماده شده است که آنونس فیلمها برای معرفی در غرفه نمایش داده می شود.
فیلمهای که پخش بینالمللی و داخلی آنها برعهده فیلمیران است، عبارتند از "پرستوهای عاشق" فریال بهزاد، "اخلاقتو خوب کن" مسعود اطیابی، "خاک و اتش" مهدی صباغزاده، "اخراجیها 3"، "شرط اول" مسعود اطیابی، "آخرین سرقت" پدرام علیزاده، "من مادر هستم" فریدون جیرانی و...
از فیلمهای که فقط پخش داخل آنها برعهده فیلمیران است میتوان به "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی، "مرهم" علیرضا داود نژاد، " سعادت آباد" مازیار میری، "زندگی با چشمان بسته" رسول صدرعاملی، "ورود آقایان ممنوع" رامبد جوان، "زنان ونوسی، مردان مریخی" کاظم راست گفتار، "جرم" مسعود کیمیایی، "شب" رسول صدر عاملی، "پرتقال خونی" سیروس الوند و "خیابانهای آرام" کمال تبریزی و... اشاره کرد.
نظر شما