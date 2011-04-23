طرح خروج دام از جنگل به ضرر دامداران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در دیدار ائمه جمعه، جماعات، شهری و شوراهای شهرستان سوادکوه در ساری افزود: دولت با اجرای طرح خروج دام از جنگل، اگرچه توفیقات مقطعی داشته، ولی در عمل نه تنها عایدی برای کشاورزان نشده، سبب مضراتی برای دامداران خطه شمال شده است.

وی خاطر نشان کرد: مازندران دارای جاذبه های بکر و طبیعی بوده که متاسفانه نه تنها از گردشگری آن به نحو صحیحی استفاده نشده، کشاورزی ان در پس تغییر کاربریها و مدیریت های غلط، دچار اختلال شده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دامداران با رهاکردن دامهای خود در دامن مراتع، به روزی واسعه ای دست می یافتند تصریح کرد: اقدام مسئولان مبنی بر اجرای طرح خروج دام از جنگل، پیکره دامداری را در مازندران دچار خدشه کرده است.

طبرسی با بیان اینکه متاسفانه زیرساخت های حوزه گردشگری و طبیعت گردی در مناطق محروم استان فراهم نیست یادآور شد: با استفاده بهینه از این جاذبه ها، می توان به تعالی و شکوفایی روزافزون توسعه ای در مناطق نائل امد.

وی با اشاره به برخی پتانسیل های بکر دامپروری و دامداری در شهرستان محروم سوادکوه گفت: متاسفانه به این شاخه از اقتصاد کشاورزی منطقه نیز بی توجهی شده که زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها را فراهم آورده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نامگذاری سال 90 به جهاد اقتصادی، خطاب به مسئولان اظهار داشت: اگر قرار است این شعار به عمل واقعی مبدل شود، باید برای رسیدن به اقتصادی پایدار از همه اجزای کوچک اقتصادی برای شکوفایی استفاده کرد.

حجت الاسلام احمد محمودیان، امام جمعه زیرآب نیز با اشاره به اینکه سوادکوه از داشتن عالمان و مشاهیر بزرگی در سطح استان برخوردار است افزود: مردم این منطقه استان دارای فرهنگی غنی و از ادبای به نامی هستند که نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولان دارند.

وی خاطرنشان کرد: علاقمندی مردم سوادکوه نسبت به علما و روحانیت بسیار بالا است و قاطبه جمعیت سوادکوه را انسانهای متقی، پارسا و دوستدار ولایت تشکیل می دهد.