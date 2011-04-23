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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

عکاسان مشهدی در جشنواره بین المللی بلغارستان حضور می یابند

عکاسان مشهدی در جشنواره بین المللی بلغارستان حضور می یابند

مشهد - خبرگزاری مهر: آثار عکاسان حوزه هنری خراسان رضوی مورد پذیرش بیستمین دوره از جشنواره بین المللی طنز بلغارستان "گابروو" قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، در این جشنواره که در شش شاخه هنری برگزار می‌شود، در بخش عکس آثار قدیر وقاری، علیرضا عطاریانی، مهدی وقاری، علی سیدی، سعید ربیع زاده، سید جلیل حسینی زهرایی از هنرمندان عکاس حوزه هنری خراسان رضوی حضوری درخشان داشتند.

بیستمین دوره از جشنواره بین المللی طنز بلغارستان "گابروو" که در شش شاخه هنری، عکاسی، کارتون، مجسمه سازی، چند رسانه ای، چیدمان وگرافیک برگزار می شود و عکاسان ایرانی بیشترین حضور یک کشور خارجی را در این جشنواره داشتند.

این جشنواره توسط شهرداری گابروو، خانه طنز بلغارستان و اتحادیه انجمن های عکاسیBPS  این کشور انجام برگزار می‌شود.

علاوه بر این آثار عکس معصومه کریمی، نرگس حسینی زهرایی، کلثوم ریاحی، شرمین نصیری، مهدی امیری، مهدی رضوی، رضا جلالی، عباس خوش آهنگ، زهرا خوش آهنگ نیز در این جشنواره حضور دارد و اثر کاریکاتور قدیر وقاری در بخش کاریکاتور جشنواره حضور دارد.

زمان گشایش این نمایشگاه معتبر اروپایی 27 اردیبهشت ماه امسال در خانه طنز و هزلیات شهر گابروو بلغارستان خواهد بود و تمام هنرمندانی که آثارشان به این نمایشگاه راه یافته، می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

کد مطلب 1295612

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