درگیری شدید نماینده دایی با رئیس کمیته انضباطی در فدراسیون فوتبال!

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام رای خاطیان دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استیل آذین در هفته سی‌ام رقابت‌های لیگ برتر، مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی از دعوت علی دایی و صادق درودگر به این کمیته برای ارائه توضیحاتی خبر داد.

در این رابطه عصر امروز شنبه بهمن دهقان نماینده علی دایی به فدراسیون فوتبال رفت تا به رئیس کمیته انضباطی اعلام کند به دلیل بازی فردا یکشنبه تیم پرسپولیس برابر نفت تهران، زمان حضور دایی در کمیته انضباطی را تغییر دهد. همچنین نماینده علی دایی خواستار رسیدگی به این بحث شد که چگونه لیدر ضارب سرمربی تیم پرسپولیس در استادیوم حضور یافته است زیرا وی ممنوع الورود به ورزشگاه است که همگی در این خصوص اظهار بی اطلاعی کردند.

در این بین اتفاقاتی رخ داد که باعث درگیری شدید لفظی بین مجتبی شریفی با بهمن دهقان شد که با وساطت مسئولان کمیته انضباطی، ملک آباد رئیس کمیته حراست فدراسیون و در نهایت مهدی تاج این درگیری خاتمه یافت. البته در این بین بیماری سردرد "میگرن" مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی نیز عود کرد و وی مجبور شد برای دقایقی استراحت کند.

هنوز علت اصلی درگیری لفظی آنها مشخص نیست و طرفین نیز در این خصوص اظهار نظر نکردند. همچنین بهمن دهقان هم در مورد علت این درگیری به خبرنگار مهر اعلام کرد درصورت صلاحدید علی دایی مسائل مربوط به اتفاقات امروز را بازگو خواهد کرد.