رشد 99 درصدی انتقال گاز در تاسیسات گاز زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یدالله بایبوردی در بازدید از تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان افزود: طی سال گذشته بالغ بر 10 هزار میلیون مترمکعب گاز از طریق تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان صرف صنایع و مصارف داخلی تحت پوشش این منطقه شده که این امر حاکی از عملکرد مثبت و تلاش مضاعف همکاران این تاسیسات است.



بایبوردی افزود: تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان اولین تاسیسات این منطقه بر روی خط 48 اینچ زنجان- تبریز و هم مرز با منطقه 3 بوده و تنها تاسیساتی است که در کشور، سیستم دامی لود آن به صورت اتوماتیک در سرویس قرار گرفته است. این تاسیسات توان ترانسفرگاز به میزان 60 میلیون متر مکعب در روز را داراست.



مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گازایران گفت: اختلاف انتقال گاز در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول بصورت فاحش بوده، بطوریکه از کل میزان گاز انتقالی در تاسیسات تقویت فشار گاز زنجان بیش از سه هزار و 500 میلیون مترمکعب از گاز انتقالی در نیمه اول و بالغ بر هفت هزار میلیون مترمکعب آن در نیمه دوم سال تحقق یافته که این امر با رشد 99 درصدی نیمه سرد سال نسبت به شش ماهه اول روبروست.