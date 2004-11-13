سردار صفوي: آمريكا بازيچه دست اسراييل است

به گزارش خبرگزاري "مهر" سيد يحيي صفوي فرمانده كل سپاه كه سخنران روز جهاني قدس در مشهد بود با اشاره به تاريخ تشكيل رژيم جعلي صهيونيستي از ابتدا تاكنون گفت: از هم گسيختن وحدت جغرافيايي ، سرزميني ، اقتصادي و فرهنگي ملت هاي اسلامي منطقه خاورميانه ، تسلط بيشتر بر منابع اقتصادي مسلمان ها و دسترسي به آب هاي شيرين منطقه و نيز تحقير دول عربي و مسلمان و تضعيف فرهنگي و اعتقادي ملل اسلامي و دور نمودن آنها از فرهنگ جهاد با مشركني و كفار حربي از جمله اهداف اوليه در ايجاد اين رژيم ساختگي صهيونيستي بود.

وي همچنين جنگ هاي پنج گانه اسراييل و اعراب مسلمان را خاطر نشان ساخت و اظهار داشت امروز انتفاضه دوم مردم فلسطين موسوم به انتفاضه الاقصي پررنگ تر و به اصالت اسلامي خود نزديك تر شده است و البته تلاش جوخه هاي ترور اسراييلي نيز بيشتر شده است.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبارزات مردم فلسطين و نفرت و كينه آنها نسبت به سردمداران رژيم صهيونيستي را ياد آور شد و گفت: اكنون كه چهار سال از انتفاضه مردم فلسطين مي گذرد مبارزات اين ملت مظلوم همچنان با قوت ادامه دارد.

وي به تاثير پيروزي انقلاب اسلامي ايران و عملكرد رهبران معنوي ، فكري و سياسي درحركت مردم فلسطين اشاره نمود و افزود: امروز استقبال از عمليات استشهادي را در ميان همه اقشار مردم فلسطين شاهد هستيم . و اين درحالي است كه سيستم هاي امنيتي و اطلاعاتي اسراييل راهي را براي مقابله با اين سلسله عمليات نيافته اند.

صفوي گفت: شارون پس از انتخاب به سمت نخست وزيري رژيم صهيونيستي ، قول داد كه صد روزه آتش انتفاضه را خاموش كند اما همچنان گرفتار لهيب آن است.

وي افزود: اما اين را نبايد فراموش كرد كه نسبت شهداي فلسطين به كشتگان اسراييلي كه زماني بيست به يك بود، هم اكنون به ، سه به يك رسيده و در ازاي شهادت هر سه فلسطيني امروز يك اسراييلي به درك واصل مي شود، كه طبق آمارهاي موجود در قبال كشته و شهيد شدن سه هزار و چهار صد نفر از فلسطيني ها ، بيش از يك هزار و صد نفر از دشمن صهيونيستي كشته شده است.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با تصريح به اين كه اسراييل آمريكا را نيز به ميدان جنگ كشانده است ، حادثه 11 سپتامبر را ياد آور شد و گفت: اين حادثه با هماهنگي سران آمريكا و اسراييل و سرويس هاي اطلاعاتي اين دو رژيم رخ داد تا توجيهي براي تجاوزات و توسعه طلبي بعدي امريكا به سرزمين هاي اسلامي و قلب جهان اسلام يعني خاورميانه باشد.

صفوي همچنين گفت: آمريكايي ها در اين ميان بازيچه دست صهيونيسم بين الملل هستند. وي با بيان اين كه يكي از اهداف اشغال نظامي عراق تضمين حيات رژيم ننگين و بي ريشه صهيونيستي است، گفت: تسلط بر منابع خليج فارس و جهان اسلام و به خصوص منابع انرژي و نيز توسعه مرزهاي رژيم صهيونيستي از اسراييل تا فرات يكي از اهداف اين تهاجم بوده است.

صفوي اظهارداشت: طرح خاورميانه بزرگ اسراييل و خاور ميانه بزرگتر آمريكا نشان دهنده هم سويي استراتزي اين دو رژيم ظالم براي تسلط بر منابع ملي مسلمانان اين منطقه است.

وي تصريح كرد: محور شرارت اصلي عليه جهان اسلام و ملت هاي اسلامي و مظهر تروريست دولتي و ضديت با اسلام اين دو رژيم ستمگر و آدمكش هستند كه مسلمانان فلسطين عراق و افغانستان را هر روز كشتار مي كنند.

صفوي بيان داشت: بايد در روز قدس انزجار و تنفر ملت هاي اسلامي نسبت به جنايات آمريكا و اسراييل و حمايت از انتفاضه ملت فلسطين فرياد شود.

فرمانده كل سپاه پاسداران با ياد آوري خسارت هاي اقتصادي اسراييل طي چهار سال گذشته از انتفاضه دوم گفت: شمار فقراي اسراييل در سال 2000 ميلادي به بيش از يك و نيم ميليون نفر رسيده و ميزان خسارات مالي اين رژيم طي اين دوره بيش از بيست ميليارد دلار شده است.

وي ضرر سه ميليارد دلاري اسراييل در بخش گردشگري را ياد آور شد و گفت: كسري تراز بازرگاني اسراييل به 9/1 ميليارد دلار رسيد و اين در حالي است كه از لحاظ فروپاشي اجتماعي نيز دو پديده اعتياد به مواد مخدر و شرب خمر در ميان دانش آموزان اسراييل به شدت شيوع يافته است ، كه بنا به اظهار روزنامه معاريو ( در تاريخ پنجم ژوئن 2000) سي و هفت درصد دانش آموزان سال اول دبيرستان هاي مدارس اسراييل مواد الكلي مصرف مي كنند.

صفوي استقامت بيست و پنج ساله ملت ايران را سرمشق ملت فلسطين خواند و گفت: انقلاب اسلامي بزرگترين درس براي قيام ملت فلسطين بود و امروز جوانان فلسطيني همان پيشاني بندهايي را كه فرزندان شما ملت به سر مي بستند ، بر سر خود مي بندند و راه آنها را ادامه مي دهند.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: توصيه اي كه مي شود به گروه هاي فلسطيني و مردم مبارز فلسطين داشت ، حفظ وحدت و يكپارچگي صفوف مختلف اين ملت بخصوص پس از مرگ ياسر عرفات است.

صفوي تشديد انتفاضه و فرصت ندادن به اسراييل تا اضمحلال كامل را امري لازم شمرد و گفت: دشمن صهيونيستي وحاميان آن ها خود باعث ناكام ماندن مذاكرات سازش بودند چرا كه حقوق ابتدايي اين ملت را هيچگاه به رسميت نشناختند.

وي مقاومت ملت فلسطين و الهام از انقلاب اسلامي را عامل ديگر شكست طرح سازش خواند.

صفوي گفت: رژيم صهيونيستي طبق سنت الهي محكوم به شكست است و البته پيروزي ملت فلسطين در گرو ادامه فداكاري و جهاد و مقاومت است.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ذكر آن چه كه بايد در مورد مسئله فلسطين صورت گيرد گفت: بايد دولت ها و روشنفكران و نويسندگان و علماي مسلمان جهان از مردم فلسطين حمايت كنند تا به صورتي مستمر موضوع انتفاضه فلسطين در رسانه هاي جمعي جهاني و منطقه اي مطرح باشد. با كمك ارتباطات جديد جهاني ( شبكه هاي ماهواره اي - شبكه اينترنت جهاني ) برگزاري كنفرانس ها ، دادن بيانيه ها ، نوشتن كتاب ها و مقالات علمي .

صفوي : با اشاره به بلوكه شدن كمك هاي مالي به مردم فلسطين توسط بانك هاي آمريكايي بر كمك مالي ملت هاي مسلمان به مردم فلسطين به هر صورت ممكن از جمله از طريق بانك اسلامي تاكيد كرد.

وي در پايان همچنين تحريم كالاهاي اسراييلي در كشورهاي اسلامي و برگزاري كنفرانس علماي جهان اسلام براي سوق دادن وجوهات شرعي مسلمانان به سمت فلسطين را ، راه ديگر ياري ملت مظلوم فلسطين دانست.