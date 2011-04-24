اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمریکا، نیروهای عربستان و امارات را برای سرکوب ملت بحرین به این کشور اعزام کرده است، افزود: سران بحرین با ایراد اتهام علیه ایران به دنبال انحراف افکار عمومی جهان از خیزش های عظیم منطقه هستند.

نماینده مردم تهران ، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران هیچگاه دخالتی در امور داخلی کشورهای منطقه نداشته است ، اظهار داشت: ملت های منطقه انقلاب ایران را الگوی راهپیمایی ها و شعارهای خویش قرار داده اند.

وی اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بحرین را غیر واقعی خواند و تصریح کرد : بحرین اگر راست می گوید اسناد خود درباره دخالت ایران در امور داخلی کشورش را به سازمان ملل متحد ارائه دهد.



کوثری تاکید کرد: دخالت عربستان و امارات در امور داخلی بحرین حتی در صورت موافقت آل خلیفه غیر قانونی است.

