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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

کوثری در گفتگو با مهر:

آل‌خلیفه اسناد ادعای دخالت ایران در بحرین را به سازمان ملل ارائه دهد

آل‌خلیفه اسناد ادعای دخالت ایران در بحرین را به سازمان ملل ارائه دهد

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بحرین گفت: بحرین اسناد خود را در رابطه با دخالت ایران در امور داخلی کشورش به سازمان ملل ارئه دهد.

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمریکا، نیروهای عربستان و امارات را برای سرکوب ملت بحرین به این کشور اعزام کرده است، افزود: سران بحرین با ایراد اتهام علیه ایران به دنبال انحراف افکار عمومی جهان از خیزش های عظیم منطقه هستند.

نماینده مردم تهران ، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران هیچگاه دخالتی در امور داخلی کشورهای منطقه نداشته است ، اظهار داشت: ملت های منطقه انقلاب ایران را الگوی راهپیمایی ها و شعارهای خویش قرار داده اند.

وی اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بحرین را غیر واقعی خواند و تصریح کرد : بحرین اگر راست می گوید اسناد خود درباره دخالت ایران در امور داخلی کشورش را به سازمان ملل متحد ارائه دهد.
 
کوثری تاکید کرد: دخالت عربستان و امارات در امور داخلی بحرین حتی در صورت موافقت آل خلیفه غیر قانونی است.
 
کد مطلب 1295620

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