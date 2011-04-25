داود جوانی در گفتگو با مهر از پیشنهاد مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس که به تازگی تشکیل شده است، خبر داد و گفت: در پی نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری و تشکیل کمیسیون جهاد اقتصادی در مجلس، پیشنهاد مشارکت و حضور نمایندگان تشکلهای کارفرمایی بخش خصوصی در کمیسیون جهاد اقتصادی برای رئیس مجلس وهمچنین اعضای کمیسیون جهاد اقتصادی ارسال شد.

دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با بیان اینکه موضوع تحقق جهاد اقتصادی نیازمند مشارکت و همراهی همه اقشار جامعه و به ویژه فعالان حوزه های اقتصادی است، تصریح کرد: توجه به این موضوع که بخش خدمات از بخشهای مهم اقتصادی کشور و حائز رتبه اول اشتغال زایی کشور است، زمینه ارائه این پیشنهاد از طریق کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهاد هم اکنون تدوین و به مجلس ارسال شده است، افزود: در این پیشنهاد آمده است که با مشارکت و حضور فعال نمایندگان بخشهای مختلف و تاثیرگذار اقتصادی کشور از صنعت، خدمات، بازرگانی و کشاورزی اعم از کارفرمایان و کارگران در کمیسیون تازه تشکیل شده جهاد اقتصادی می توان با مشارکت و تعامل نمایندگان حوزه قانونگذاری و همچنین نمایندگان بخش خصوصی، بر سرعت و فعالیت جهادی حوزه های مختلف اقتصادی افزود ضمن اینکه از این طریق تنگناها و مشکلات پیش رو نیز در این کمیسیون بررسی و برای آن راهکار پیدا می شود.

این مقام مسئول در بخش کارفرمایی با بیان لزوم همراهی و تعامل بین همه مولفه های اقتصادی کشور، خاطر نشان کرد: از آن جایی که اقتصاد و فعالیت جهادی نیاز به همراهی و تعامل تمامی مولفه ها و حوزه های تاثیرگذار در آن دارد، غفلت از هر یک از آنها در رسیدن به نتیجه تاثیر منفی خواهد داشت و موجبات کندی امور می شود.

جوانی تاکید کرد: در کنار نمایندگان مجلس، همراهی وتعامل دولت وهمچنین دستگاه قضایی، دادگستری و نمایندگان فعالان حوزه های اقتصادی از بخش های صنعت، خدمات، بازرگانی، کشاورزی وهمراهی تشکل های کارگری همگام وهمراه با هم می تواند موجب بهبود فضای اقتصادی کشور و بروز روحیه جهادی در آن شود.

وی درباره ترکیب پیشنهادی کارفرمایان بخش خصوصی کشور به کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس، اظهار داشت: در تدوین و ارائه پیشنهادی که به مجلس ارسال شده است مطرح کردیم که در کنار حضور نمایندگان مجلس، نیازمند یک کمیسیون و یا یک شورای فراگیر برای عملیاتی شدن موضوع جهاد اقتصادی هستیم.

دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور ادامه داد: به نظر می رسد به واسطه جایگاه مجلس که تکیه گاه مردم است، این حضور و ترکیب پیشنهادی در مجلس و کمیسیون تشکیل شده، تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت.

این مقام مسئول در کارفرمایان خدماتی کشور گفت: به صورت مشخص در مورد ترکیب پیشنهادی عنوان شده است که نمایندگان مجلس در کنار نمایندگان دولت، نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان تشکل های کارفرمایی در حوزه های صنعت، خدمات، بازرگانی، کشاورزی و نمایندگان تشکل های کارگری فعالیت داشته باشند.