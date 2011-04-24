حجت الاسلام عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 11 نفر از این مبلغان در شمال کرج و 10 نفر در منطقه جنوب به سخنرانی و اجرای مراسم عزاداری می پردازند.

وی افزود: همچنین 26 مبلغ امور دینی جهت تبلیغ به مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام شده اند.

مسعودی عنوان کرد: در سطح شهرستان کرج و شهرهای اطراف مساجد، حسینیه ها، هیئتهای مذهبی از مبلغان اوقاف قم و در 29 منطقه کمتر توسعه یافته روحانیون مستقر در این مناطق جهت برگزاری عزاداریها استفاده خواهد شد.

وی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در مراسم عزاداری ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) نیازمند معرفی گسترده است و هر چه در این زمینه تلاش کنیم بازهم کم است.