نیازسنجی در کارهای فرهنگی در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حجت الاسلام شکرالله دانش در جمع نخبه های فرهنگی استان گفت: کار فرهنگی هر روز از روز پیش سخت تر است و کارکنان فرهنگ دینی باید سختیهای این کار را بپذیرند.

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی باید کار دقیق بر مبنای نیازهای واقعی جامعه صورت بگیرد، باید نیازهای جامعه را شناخت و نباید بدون مطالعه نسخه پیچید.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: ضرر برخی کارهای فرهنگی در جامعه امروز ما بیشتر از سود آن است.

حجت الاسلام دانش خواستار استفاده از ابزارهای هنری و تکنیکهای تبلیغی روز جهان برای پیشبرد اهداف فرهنگی در جامعه شد.