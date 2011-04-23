۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

حجت الاسلام دانش:

نیازسنجی در کارهای فرهنگی در اولویت قرار دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس نیازسنجی در کارهای فرهنگی را در اولویت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حجت الاسلام شکرالله دانش در جمع نخبه های فرهنگی استان گفت: کار فرهنگی هر روز از روز پیش سخت تر است و کارکنان فرهنگ دینی باید سختیهای این کار را بپذیرند.

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی باید کار دقیق بر مبنای نیازهای واقعی جامعه صورت بگیرد، باید نیازهای جامعه را شناخت و نباید بدون مطالعه نسخه پیچید.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: ضرر برخی کارهای فرهنگی در جامعه امروز ما بیشتر از سود آن است.

حجت الاسلام دانش خواستار استفاده از ابزارهای هنری و تکنیکهای تبلیغی روز جهان برای پیشبرد اهداف فرهنگی در جامعه شد.

