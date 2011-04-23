به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی عصر امروز شنبه در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری همایش "سپیده کاشانی" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایران به اقدام انگلیس در عدم صدور مجوز حضور در نمایشگاه کتاب لندن به برخی ناشران ایرانی گفت: ما با قاطعیت این رفتار دولت انگلیس را محکوم میکنیم.
مقابله به مثل نمیکنیم
وی افزود: اینهایی که دم از آزادی و دموکراسی میزنند و خودشان را مهد آرا و اندیشههای مختلف میدانند تحمیل نمیکنند که یک یا تعدادی از ناشران ایرانی در کشورشان حضور پیدا کنند. این نشان دهنده ناسازگاری میان حرف و عمل آنهاست و مثل همان ادعای فرانسویهاست که خبرنگار ما را اخراج کردند.
وزیر ارشاد گفت: آنها نمیخواهند آثار و افکار و اندیشههای ایرانی در کشورشان مطرح شود و امیدواریم این کارها دیگر تکرار نشود.
حسینی درباره احتمال مقابله به مثل ایران در نمایشگاه کتاب تهران تاکید کرد: ما مثل آنها برخورد نمیکنیم و از اول انقلاب هم چنین بنایی نداشتهایم. الان خبرنگاران از همه جای دنیا میآیند و به راحتی با مسئولان ما مصاحبه میکنند و از جاهای حساس کشور بازدید میکنند ولی آنها به هیچ وجه اجازه چنین کاری به ما نمیدهند و این نشان میدهند که آنها خیلی طرفدار جریان آزاد اطلاعات در دنیا نیستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حوادث منطقه ادامه داد: میبینیم که این همه در حق مردم بحرین جفا میشود اما چندان انعکاسی در خبرگزاریهای اروپایی و آمریکایی ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره وضعیت نمایشگاه کتاب امسال تهران گفت: از همه تجربیات سالهای گذشته برای برگزاری بهتر نمایشگاه امسال استفاده شده است.
ناشران نظم و انضباط را در نمایشگاه رعایت کنند
حسینی همکاری دستگاههای مشارکت کننده در این رویداد را خوب توصیف کرد و افزود: همه باید کمک کنند که این رویداد بینالمللی به نحو آبرومندی برگزار شود. به ناشران هم تاکید شده که از لحظه افتتاح نمایشگاه تا پایان آن، نظم و انضباط را رعایت کنند و حضور فعالی داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه را نه تنها بستری برای فروش کتاب بلکه فرصتی رای تبادل آراء و عقاید مختلف میان مردم و اندیشمندان کشور توصیف کرد و گفت: نباید به صرف اینکه کاری انجام شود، به نمایشگاه نگاه کنیم.
وی با اشاره به مکان نمایشگاه (مصلی) هم تاکید کرد: در حال حاضر توسعه کمی برای ما میسر نیست و لذا انتظار داریم نمایشگاه از نظر کیفیت سال به سال بهتر شود. بنای ما بر این بود که نمایشگاههایی که در سطح کشور برگزار میشود، بار نمایشگاه کتاب تهران را سبک کند و افراد بتوانند بهتر در نمایشگاه خرید کنند.
حسینی در پاسخ به این نکته که "شما پیشتر گفته بودید یک روزه هم مجوز نشر کتاب صادر میشود اما کتابهای زیادی هست که پس از چند فصل هم همچنان مجوزشان صادر نشده است" گفت: ممکن است شما کتاب خاصی مد نظرتان باشد. اما اگر کتاب مشکلی نداشته باشد، باید مراجعه شود ببینیم مشکل چیست؟
بعضی وقتها ناشران برای چاپ کتاب انگیزه ندارند
وزیر ارشاد ادامه داد: بعضی وقتها پیگیری از ظرف ناشران صورت نمیگیرد و به همین خاطر ما به معاونت فرهنگی تاکید کردهایم که این قبیل موارد را به خود مولفان اطلاع دهند. به هر حال ممکن است ناشر انگیزه نداشته باشد برای چاپ کتاب ولی مولف علاقهمند است که زودتر کتابش چاپ شود.
وی همچنین خبرها پیرامون کاهش خرید کتاب را شایعه توصیف کرد و در عین حال گفت: خریدهای ما هدفدار است؛ وقتی میخواهیم نیاز کتابخانهها را تامین کنیم باید کتابهایی برگزیده شوند که مناسب باشد با این نیازها و لذا ما اولویتبندی داریم و اینطور نیست که ناشران هر کتابی را منتشر کنند، انتظار داشته باشند که خرید هم انجام شود.
پاسخ کوتاه وزیر ارشاد درباره تغییرات احتمالی در کابینه
سیدمحمد حسینی همچنین شایعه تغییرات قریبالوقوع در کابینه را رد کرد و در حالی که تبسمی بر لب داشت در پاسخ به این سوال که "آیای آقای مصلحی به جلسه هیئت دولت میآید یا خیر؟" گفت: باید ببینیم فردا چه میشود چون جلسه فرداست.
