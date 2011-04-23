به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی در دیدار با مردم در مسجد حضرت زینب (س) کرمانشاه، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله مترقی‌ترین قوانین نظام های حاکم در دنیاست که اگر همه ما خود را ملزم در اجرای آن بدانیم یقینا مشکلی در جامعه بوجود نخواهد آمد.

وی دستگاه قضایی را نیز در لوای قانون اساسی دانست و گفت: قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه نظام جمهوری اسلامی مطرح قانون اساسی است که خود را ملزم به تبعیت از این قانون می داند و بر همین اساس به برقراری قسط و عدل در میان مردم می پردازد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با اشاره به اینکه قانون اساسی برخاسته از قرآن است، گفت: قرآن مجید دارای اهمیت خاصی در میان جوامع اسلامی است. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا امروزه از این کتاب مقدس پیروی می‌کنند. قوانین و مقررات جامعه ما نیز بر اساس قرآن است بنابراین عدول از قانون قرآن جرم محسوب می شود و از کسی پذیرفته نیست.

مدعی العموم کرمانشاه با اشاره به اوضاع این استان بیان کرد: استانی که بیش ازدو میلیون نفر جمعیت دارد وقوع برخی جرایم طبیعی است اما آماری که از سوی قوه قضاییه ارائه شده است نشان می دهد که استان کرمانشاه از جمله استان‌های امن کشور محسوب می شود که این مهم ریشه در اعتقادات دینی مردم این دیار دارد.

برای اجرای عدالت و ایجاد امنیت به مشارکت مردم نیاز است

وی افزود: در سال جدید بر آنیم بر سازمان‌ها و ارگان‌های خدمات محور، نظارت بیشتری داشته باشیم و مردم عزیز یقین بدانند که اگر ارگانی وظایف خود را در جهت خدمت رسانی به مردم به نحو شایسته انجام ندهد دستگاه قضایی قاطعانه با آنها برخورد خواهد کرد و در اجرای عدالت و ایجاد امنیت با هیچ کس تعارفی نداریم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: برای اجرای عدالت و ایجاد امنیت نیاز به مشارکت مردم داریم و بنده به عنوان جزیی از دستگاه قضایی از همه مردم عزیز می‌خواهم که در این مسیر که مسیر حق و حقیقت است ما را یاری دهند تا بتوانیم بیش از پیش در جهت احقاق حقوق مردم عزیز گام برداریم.