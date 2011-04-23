مدیریت واحد شهری نیاز اصلی شهرستانهای استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، رضا کارخانه عصر شنبه در دومین جلسه شورای اسلامی استان تهران در سالن کنفرانس فرمانداری ورامین و در حضور اعضای شورای اسلامی استان تهران و عرفان منش مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران، افزود: طرح مدیریت واحد شهری کمک بسیار خوب و ارزنده به شهرداریها و شوراهای اسلامی استان خواهد بود.

وی تأکید کرد: مدیریت واحد شهری، تأثیرات مثبتی برای شهرها در پی خواهد داشت و به این ترتیب، دستگاههای خدمات رسان از قبیل مخابرات، آب، برق، گاز و... نیز تحت همین مدیریت واحد، بهتر عمل خواهند کرد.

شهردار ورامین افزود: متأسفانه در حال حاضر، بیشترین کار شوراها، نظارت بر کار شهرداریها، انتخاب شهرداران و... است که البته این امر خیلی خوب است، ولی اگر شوراها در زمینه های قانونی دیگر نیز وارد شوند، خدمت بزرگی به مردم خواهد بود و نتایج ارزنده ای برای هر شهر به بار خواهد آورد.

فعال سازی مضاعف شوراها نیاز سال جهاد اقتصادی است

فرماندار شهرستان ورامین نیز در این جلسه اظهار داشت: شوراها تجلی دموکراسی اسلامی در کشور بوده و محصول ویژه مردم در انتخاباتی آزاد هستند که فعال سازی مضاعف این شوراهای اسلامی، نیاز سال جهاد اقتصادی است.

محسن منصوری ادامه داد: مشارکت جهادی شوراها در سال 90 که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده، ضروری است.

وی تأکید کرد: سال 90 سال حساسی است و انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو قرار دارد که ممکن است در برخی شهرستانهای استان تهران سنگین تر و حساس تر باشد.

شوراها کمک شایانی به پیشبرد امور فرهنگی می کنند

فرماندار شهرستان ورامین افزود: اگر قرار است به بعد فرهنگی و اجتماعی پرداخته شود، این کار باید از بطن جامعه شروع شود که همین مسئله، وظیفه شوراها را خطیرتر می کند.

وی ادامه داد: تجربه ثابت کرده که سیاستهای از بالا به پایین و دیکته فرهنگی سخت جواب می دهد و برای مردم مؤثر نیست.

منصوری تصریح کرد: باید ضمن اصلاح قوانین و سیاستها، مردم را نیز در مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دخیل کرد.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، بازوی توانمند مدیران ارشد اجرایی باشند و پتانسیل لازم را برای پیشبرد این مقاصد عالی، فراهم کنند.