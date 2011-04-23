40 میلیون دلار کالا از گمرک انزلی صادر شد

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال 88 از نظر ارزش 42 درصد و به لحاظ وزن 71 درصد افزایش داشته است.



وی همچنین مواد غذایی، شوینده ‌ها، لباس، کنسرو، محصولات پلاستیکی، میوه و تره ‌بار، انواع نوشابه و گل و گیاه را از عمده کالای صادراتی عنوان کرد و اظهارداشت: در قالب تجارت چمدانی به اتباع کشورهای خارجی اجازه داده می ‌شود تا به طور آزاد کالای تولید داخل را به صورت مسافری به خارج از کشور حمل کنند.

ناظر گمرکات گیلان گفت: طبق آمارهای رسمی هم اکنون 65 درصد صادرات چمدانی کشوراز گمرکات گیلان انجام می‌ شود.



وی خاطرنشان کرد: کالای که به صورت تجارت چمدانی از کشور صادر می‌ شود بیشتر از سوب مرزنشینان مناطق آستارا و لنکران جمهوری آذربایجان و بدون دریافت روادید و با استفاده از دفترچه ‌های گذر مرزنشینی به جمهوری اسلامی ایران صورت می‌ گیرد و به کشورهمسایه جمهوری آذربایجان حمل می ‌شود.



بهبود آهنی همچنین با اشاره به آمار تردد مسافر از مرز زمینی گیلان یادآورشد: سال گذشته تعداد 981 هزار و 451 نفر از طریق مرزهای استان به خارج از کشور تردد کردند.



وی عنوان کرد: از این تعداد 491 هزار و 69 نفر به کشور وارد و 490 هزار و 382 نفر از کشور خارج شدند که تعداد مسافران ورودی به کشور نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 62 درصد و از نظر مسافر خروجی 61 درصد افزایش داشته است.



ناظر گمرکات گیلان ادامه داد: طبق آمار رسمی گمرک ایران، ستاد نظارت گمرکات گیلان از نظر صادرات چمدانی رتبه نخست را در بین گمرکات کشور به خود اختصاص داده است.