شکستن زشتی ارتباط میان نامحرمان مهمترین تهدید جامعه است

به گزارش خبرنگار در قم، حجت الاسلام محمدرضا تویسرکانی ظهر شنبه در مراسم نهمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان بسیجی، مهمترین تهدید برای جامعه را شکستن زشتی ارتباط میان نامحرمان عنوان کرد و تصریح داشت: در جلسات مختلف نباید ارتباط میان نامحرم وجود داشته باشد زیرا ارتباط با نامحرم خط قرمز شرع است.



برنامه ماهواره های ضدانقلاب؛ قبح ارتباط با نامحرم



معاون عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاطرنشان ساخت: همه شبکه های ماهواره ای شبانه روز در صددند تا رابطه میان نامحرم را موجه جلوه دهند و از همه بدتر قبح رابطه با زنان شوهردار را هم می‌شکنند.



وی به سوء استفاده برخی شیادان از بانوان در مجالسی با عنوان عرفان‌های دروغین اشاره کرد و گفت: برخی با عناوین مذهبی مانند ارتباط با امام زمان(عج) و انس با قرآن و ... از صداقت و سادگی نسل جوان سوء استفاده می‌کنند.



با معارف و معنویت فاصله داریم



تویسرکانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هرقدر در اعماق قرآن کریم پیش برویم بیشتر حس می‌کنیم که با معارف و معنویت آن فاصله داریم ابراز داشت: بزرگان فقه و اصول و رشته های دیگری که عمر خود را در راه قرآن مصروف داشته اند از اینکه وقت اندکی برای قرآن گذاشته اند ابراز پشمانی داشته اند.



ارتباط با قرآن دوطرفه است



معاون عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه ارتباط با قرآن دوطرفه است خاطرنشان کرد: اگر آدم پاکی باشیم از قرآن شفا می‌گیریم و اگر ناپاک باشیم ضرر خواهیم کرد.



وی اظهارداشت: این طور نیست که هر کسی که حافظ قرآن و مفسر است خوشبخت باشد بلکه خوشبختی تنها برای مومنان است و اگر ما ظالم شدیم قرآن ما را بیچاره خواهد کرد.



تویسرکانی با استناد به روایتی که سه گروه عالمان، قاریان و شهدا با آنکه در دنیا رفعت مقام دارند در آخرت ممکن است اهل جهنم باشند ابراز داشت: منظور شهدایی است که برای دنیا به جنگ رفته‌اند، قاریانی که قرآن می‌خوانند اما به آن عمل نمی‌کنند و عالمانی که مصداق "لم تقولون مالا تفعلون" هستند.



وی در پایان افزود: ارتباط و شرکت در مجالس قرآن نباید به ما مجوز گناه بدهد؛ لباس روحانی هم مجوز برای گناه به طلبه نمی‌دهد.

