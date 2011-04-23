جشنواره ای کوچک با حرفهای بزرگ / "نه" کودکان به توهین کنندگان به قرآن

داستان تهیه گزارش یک جشنواره کوچک قرآنی با حضور نوآموزان لرستانی از آنجا شروع شد که برای گفتگو با معاون سیاسی استانداری لرستان به دفتر وی رفتیم. در حین گفتگو بودیم که ورود چندین کودک با لباس محلی غافلگیرمان کرد.

کودکانی که قرآن به دست داشتند و با یک سبد گل بزرگ که با کمک مربیشان آن را حمل می کردند برای استاندار دعوت نامه آورده بودند که به خاطر نبودن حبیب الله دهمرده پله های استانداری را تا طبقه سوم طی کرده بودند تا به قول خوشان برای "پدر استانداری" دعوت نامه ببرند.

خیلی ساده و کودکانه حرف هایشان را آغاز کردند. یکی از پسربچه ها شروع کرد به خواندن روایت هایی از پیامبر اکرم(ص) و اینکه "بهترین شما کسی است که قرآن را بخواند و به دیگران هم یاد دهد."

نوبت پسربچه که تمام شد دختر کوچکی که نام استاندار را یادش رفته بود با کمک مربی اش متن کوتاهی را که حفظ کرده بود به یادآورد تا بگوید: من پستچی جشنواره قرآنی هستم و آمده ام تا شما را دعوت کنم که لطفا به جمع ما بیایید. وقتی حرفهایش تمام شد کارت دعوتش را به معاون سیاسی داد؛ کارت دعوتی که در آن از استاندار برای حضور در جمع نوآموزان لرستانی دعوت شده بود.

کودکان برای استاندار با خودشان هدیه هم آورده بودند تا غافلگیری همه مان را کامل کند؛ آنها به خاطر نبودن حبیب الله دهمرده هدیه شان را که شامل قرآن، مهر و تسبیح، چفیه و یک شاخه گل بود به معاون سیاسی امنیتی استانداری دادند و در آخر هم پسر بچه ای که در دستش سبدی داشت جلو رفت تا بگوید: "انجیر، میوه بهشتیه! دهنتون رو با این میوه شیرین کنید..." و همه با خوردن انجیرهای خشکی که در سبد پسربچه بود از تعارف کودکانه اش تشکر کردند.

بعد از هنرنمایی کودکان خرم آبادی نوبت به مربی شان رسید تا آنها که حالا نمایش شان تمام شده بود کمی هم به دور و اطراف دفتر معاون سیاسی استانداری سرک بکشند و کنجکاوی کودکانه شان را ارضا کنند. مربی شان می گفت که قبل از آمدن به استانداری برای دعوت از نماینده ولی فقیه در استان رفته اند و قرار است بعد از آن هم به سراغ فرماندار بروند. او از معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خواست که حتما بیایند چرا که کودکان انتظار دارند دعوت شان بی پاسخ نماند.

بعد از تمام شدن حرف های مربی این نوآموزان لرستانی نوبت معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بود تا برای کودکانی که آمده بودند کمی حرف بزند و جواب محبت شان را بدهد.

علی چراغیان به بچه ها گفت که جایگاه قرآن در زندگی انسان ها جایگاه مهمی است و قرآن تنها کتابیست که روشنگر راه زندگی انسانهاست.

وی برگزاری اینگونه جشنواره ها را زمینه ساز آشنایی هرچه بیشتر کودکان و خانواده ها با قرآن دانست و از مربیانی که کودکان را با آموزه های انسان ساز قرآن آشنا می کنند تقدیر کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با بیان اینکه فراگیری تعالیم قرآن موجب سربلندی انسانها می شود، گفت: آشنایی کودکان با کلام وحی نسل آینده ساز جامعه را به سمت زندگی سالم و تعالی بخش هدایت می کند.

صحبت های چراغیان که تمام شد کودکان با گفتن جمله "دست علی یارتون؛ خدا نگهدارتون" با معاون سیاسی استانداری خداحافظی کردند تا برای بردن دعوتنامه فرماندار به دفتر حسن شریعت نژاد بروند. آنها از ما هم قول گرفتند که برای پوشش خبری برنامه شان برویم.

روز جشنواره فرارسید تا برای دیدن جشنواره ای که از صفر تا 100 آن را کودکان پیگیری کرده بودند در کانون ادب خرم آباد حضور پیدا کنیم و از میان همه مسئولانی که قول داده بودند بیایند تنها کسی که به وعده اش وفا کرده بود نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بود.

این جشنواره به گفته مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد با حضور 100 نفر نوآموز لرستانی که به نمایندگی از یک هزار و 310 دانش آموز شرکت کرده بودند آغاز شد. قرآن خواندن به صورت دسته جمعی و خواندن سرود جمهوری اسلامی بخش های نخست جشنواره قرآنی نوآموزان لرستانی بود.

بعد از گذشت دقایقی از آغاز برنامه نوبت به نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد رسید. حجت الاسلام میرعمادی که همواره در جمع های کودکانه دانش آموزان و نوآموزان شرکت می کند این بار هم با استفاده از مفاهیم ساده و قابل درک برای نوآموزان طوری سخنرانی کرد تا بچه ها که هیچگاه تاب سخنرانی ندارند جذب شوند و تا آخر سخنرانی وی را همراهی کنند.

وی با اشاره به جنایت های رژیم آل‌سعود و آل‌خلیفه در بحرین در زمینه به آتش کشیدن قرآن، گفت: آل‌سعود و آل‌خلیفه با این اقدام مورد غضب خداوند قرار گرفته‌اند.

امام جمعه خرم آباد ادامه داد: هر کس احترام به قرآن را حفظ کند خدا او را دوست دارد و هرکس نسبت به مقدسات دینی اسلام از جمله خانه کعبه و قرآن‌کریم اهانت کند مورد غضب خداوند است.

حرفهای حجت الاسلام میرعمادی که به اینجا رسید وی از نوآموزان پرسید "شما قرآن را دوست دارید؟" که تمام کودکان با صدای بلند گفتند "بله". بعد از این حرف با یادآوری اینکه آل سعود و آل خلیفه قرآن را آتش زده اند از دانش آموزان پرسید که حالا آنها را دوست دارند که کودکان با فریادی بلندتر از دفعه قبل گفتند "نه".

حجت‌الاسلام میرعمادی در ادامه حرفهایش گفت: آل‌سعود و آل‌خلیفه اگر به دین اسلام پای‌بند بودند هیچگاه راضی نمی‌شدند قرآن‌کریم که این‌همه برای ما مسلمان و حتی بسیاری از غیرمسلمانان نیز عزیز است را به آتش بکشانند.

وی از نوآموزان خواست که همیشه قرآن را تلاوت کنند چرا که قرآن خواندن موجب نورانیت دلها می شود و از آنها خواست که با خواندن کلام الهی با پیام ها و مفاهیم این کتاب آسمانی هر چه بیشتر آشنا شوند.

بعد از تمام شدن سخنان نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نوبت هنرنمایی نوآموزان شد که تا نمایش " شکست سپاه ابرهه" که داستانی قرآنی است را به زیبایی تمام اجرا کنند. در این نمایش کودکانی که لباسهای فرشته پوشیده بودند به جنگ سپاه ابرهه رفتند تا خانه خدا را از هجوم آنها نجات دهند.

کودکان لرستانی در این مراسم با خواندن سوره هایی از قرآن اقدام رژیم آل سعود و آل خلیفه را در هتک حرمت به مساجد مسلمانان در بحرین و همچنین آتش زدن قرآن را محکوم کردند.

آنها در آخر جشنواره از نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدیه هم گرفتند. هدیه ای که هر چند در مقابل ابتکار دانش اموزان کوچک بود ولی همه آنها را خوشحال کرد.

این جشنواره کوچک قرآنی پر از حرف های بزرگی بود که کودکان لرستانی با زبان کودکانه خود بیان کردند. آنها از توهین به کلام الهی و کشتار کودکان بحرینی به شدت ناراحت بودند و از همه کودکان دنیا خواستند که از کودکان بحرینی حمایت کنند.

پوشش خبری این برنامه هیچ شباهتی به برنامه های روزانه ای که برای تهیه خبر می رویم نداشت. اینجا خبری از سخنرانی های طولانی نبود و تنها تعدادی از کودکان می خواستند بگویند که آنهایی که به قرآن توهین می کنند را دوست ندارند و این اعلام انزجار از سوی کودکانی که کمتر از هفت سال داشتند پر از پیام هایی بود برای کسانی که با سکوت خود زمینه کشتار مردم بی پناه منطقه را فراهم ساخته اند.