به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، مجید شایسته با بیان مطلب فوق افزود: برگزاری اینگونه مسابقات در شناخت تنیس در جامعه، شناسایی استعدادها و گردهمایی علاقه‌مندان به تنیس بسیار تاثیرگذار است .

وی ادامه داد: حضور تعداد قابل توجهی از تنیس بازان در این رقابت‎ها جای خوشحالی دارد و امیدواریم خراسان رضوی به جایگاه اصلی خودش دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: هیئت تنیس خراسان رضوی در صورت استفاده از پتانسیل‌های موجود می‎تواند برنامه‎ریزی‎های خوبی برای آینده خود انجام داده و همکاران جدیدی در این مسابقات پیدا کند.

شایسته با اعتقاد بر اثرگذاری این دست از مسابقات بر روی مجموعه تنیس کشور و تیم ملی، اظهار داشت: تنیس از جمله ورزش‎هایی است که مداومت تمرین و مسابقات در آن نقش بسزایی دارد.

وی در خصوص حمایت فدراسیون از استان‌ها در برگزاری این قبیل مسابقات گفت: یکی از وظایف ما، حمایت جدی از استان‌ها در زمینه‌های آموزشی و مسابقات و میزبانی است و تا حد ممکن با امکاناتی که در اختیار استان‌ها می‌گذاریم، به تلاش آن‌ها در این زمینه‎ها پاسخ می‎گوییم.

رئیس فدراسیون تنیس تاکید کرد: ما به هیئت های استانی اجازه میزبانی مسابقاتی را که توسط فدراسیون برنامه‎ریزی شده، با هماهنگی فدراسیون و کمیته مسابقات داده‌ایم و امیدوار هستیم این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.