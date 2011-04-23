ساف درباره حفاریهای جدید در قدس اشغالی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، دفتر ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک سازی وابسته به ساف گفت : اسرائیلی ها و گروههای طرفدار شهرک سازی اخیرا حفاریهای زیر مسجد الاقصی و محیط اطراف آن را افزایش داده اند.

درگزارش دفتر مذکور ذکر شده است که صهیونیستها تونلهایی ایجاد کرده اند که اطراف منطقه دیوار البراق تا باب المغاربه شروع می شود و به سوی زیر حمام العین در باب السلسله و المطهره امتداد می یابد.

همچنین این گزارش به حفاریهای گسترده ای که شهرک نشینان با همکاری باستان شانسی اسرائیل در منطقه باب العمود اشاره کرده است.

گزارش سازمان آزادیبخش فلسطین همچنین به اقدام نظامیان صهیونیست در انداختن بمب آتشزا به سوی منطقه الجرجیه در شرق مسجد الاقصی با هدف سوزاندن آن و نیز تلاشهای رژیم اشغالگر قدس برای یهودی کردن شهر بیت المقدس اشاره کرده است.

مطابق گزارش مذکور گروههای شهرک سازی تلاشهایی را برای تصرف 27 منزل فلسطینی در منطقه شیخ جراح انجام داده اند که سبب آواراگی دهها خانواده فلسطینی خواهد شد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی تلاشهایی را برای تخریب مسجد الاقصی به منظور بنای هیکل سلیمان انجام داده است.