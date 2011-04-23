شوراها نباید رو در روی مردم قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، حمزه خوارزمشاهی عصر شنبه در دومین جلسه شورای اسلامی استان تهران به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین افزود: این طور باب کرده اند که اگر کاری مثبت باشد، به نفع خودشان تمام می شود و اگر کار بدی صورت گیرد، مردم را به سوی شوراها سوق می دهند.

وی ادامه داد: شوراهای اسلامی استان تهران باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند و بدانند که امروزه، مردم توقع زیادی از شوراها دارند و انتظارشان از این نهاد مردمی، خدمت کامل به آنهاست.

شوراهای استان تهران در انتخابات مجلس نامزد معرفی می کنند

رئیس شورای اسلامی استان تهران با اشاره به انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در انتخابات امسال مجلس، نامزد معرفی می کنند.

وی در توجیه چنین اقدامی گفت: ورود جدی شوراها به این دلیل است که مردم به ما رأی داده اند و نماینده آنها هستیم و به عنوان نماینده مردم، باید در انتخابات نماینگان سطح بالاتر آنها در مجلس شورای اسلامی نقش داشته باشیم.

خورازمشاهی افزود: شورایی موفق خواهد بود که به عنوان نماینده مردم، در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشارکت داشته باشد؛ شوراها نمایندگانی را به مردم معرفی می کنند که صادق، خدمتگزار و ولایت پذیر باشند.

جلسه مشترک شورای استان با مجمع نمایندگان استان تهران

رئیس شورای اسلامی استان تهران تأکید کرد: صحبتهایی با نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی شده و قرار است به زودی جلسه مشترک شورای اسلامی استان تهران با اعضای مجمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

وی ادامه داد: متأسفانه بین 50 تا 60 درصد جریان انتخابات شهرداران در حیطه اختیارات شوراهای شهر نیست و این مسئله باید از طریق قانونی و از جانب نمایندگان مجلس پیگیری شود تا حقی از مردم و شوراها ضایع نشود.