به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای سیاستگذاری همایش "بزرگداشت سخن‌سرای بیداری و پایداری سپیده کاشانی" عصر امروز (شنبه 3 اردیبهشت) با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضای شورا در محل دفتر وزیر ارشاد برگزار شد.



شعرهای سپیده کاشانی برای جامعه مفید است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه با اشاره به مفاخر فرهنگی کاشان این شهر را دارای پیشینه‌ای مذهبی توصیف کرد و نسل جوان را محتاج چنین اندیشمندانی دانست و گفت: این شخصیت‌ها می‌توانند بهترین الگو برای کسانی باشند که پا به وادی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارند.

حسینی از اهتمام دولت در این زمینه اشاره کرد و خواستار مشارکت اهالی فرهنگ و هنر در ساخت سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی درباره این شخصیت‌ها شد.

وی سپیده کاشانی را برخاسته از خانواده‌ای مذهبی خواند و گفت: این خیلی مهم است که کسی از کودکی با قرآن و مکتب اهل بین (ع) و نیز ادبیات فارسی آشنایی داشته باشد. کاشانی قبل از انقلاب و زمانی که کسی دم برنمی‌آورد، اشعار بسیار زیبایی سرود و کسی مانند او که دلش خالی از هوا بود، قطعاً هم در مسیر الهی گام برمی‌داشت و لذا شعرهای او برای جامعه هم مفید است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از پیگیری تاسیس بنیاد سپیده کاشانی در شورای فرهنگ عمومی خبر داد و با اشاره به شهادت یک شاعر بحرینی به نام "القرمزی" برپایی بزرگداشت او را جزو برنامه‌های کنگره شعر امین در آینده نزدیک عنوان کرد.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور سپیده کاشانی را شخصیتی کم‌نظیر توصیف کرد که بزرگترین هنرش تجمیع حماسه و عاطفه بود.



پیشنهاد تاسیس بنیاد سپیده کاشانی

وی با اشاره به حضور زنده‌یاد کاشانی در سوم خرداد 61 در خرمشهر، گفت: این شاعر در حالی به خرمشهر آمده بود که هنوز رزمندگان به آرامش کامل نرسیده بودند و وقتی من از او پرسیدم چرا آمده‌ای؟ جواب داد: "برای اینکه شعرم رنگ و بوی حقیقت داشته باشد".

سلیمانی افزود: او (سپیده کاشانی) همه طلا و جواهراتش را به جبهه‌های جنگ اهدا کرد و بسیار دلسوز مردم و رزمندگان و امام خمینی بود و وقتی هم امام (ره) بیمار شد، در غمی عجیب فرو رفت و او هم بیمار شد.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین از سعید عباسیان (فرزند سپیده کاشانی) - که در جلسه حضور داشت - به جهت ثبت و ضبط آثار و شعرهای وی قدردانی کرد و به وزیر ارشاد پیشنهاد کرد بنیاد سپیده کاشانی تاسیس شود.



انتقاد گلریز از رواج موسیقی‌های غیرارزشی در جامعه

در این جلسه همچنین محمد گلریز خواننده با ابراز خوشحالی از برگزاری همایش "بزرگداشت سخن‌سرای بیداری و پایداری سپیده کاشانی" اجرای برخی از شعرهای وی را افتخاری برای خود دانست.

وی همچنین با خطاب قرار دادن وزیر ارشاد از آنچه رواج موسیقی‌های غیرارزشی و اجراهای گسترده این نوع برنامه‌ها در جشنواره‌های موسیقی فجر خواند، انتقاد کرد و گفت: هر چقدر از انقلاب فاصله گرفتیم موسیقی‌های ارزشی کمرنگتر شد و تا الان به به صفر رسیده است.

گلریز چنین موسیقی‌هایی را حاوی نکاتی منفی و خطرناک برای اذهان جوانان دانست و خواستار پیگیری حسینی در این باره شد.



دعوت از وزیر ارشاد برای حضور در مراسم قالیشویان

در این مراسم همچنین رضوان نژاد معاون سیاسی فرمانداری کاشان در سخنانی با اشاره به قدمت این شهر به لحاظ مذهبی، از وزیر ارشاد دعوت کرد تا در مراسم جمعه قالیشویان در کاشان حضور پیدا کند.

وی همچنین گزارشی از جلسات ستادی برای همایش سپیده کاشانی ارائه کرد و با اشاره به ویژگی‌های این شاعر گفت: سپیده کاشانی عاشق انقلاب و امام و ارزش‌های انقلاب بود و حال آنکه برخی شاعران وقتی به جایگاهی می‌رسند، این چیزها را می‌بوسند، می‌گذارند کنار.

معاون فرمانداری کاشان افزود: محبت و حُجب و عفاف سپیده کاشانی مثال‌زدنی بود و هیچوقت چادر از سرش جدا نشد.