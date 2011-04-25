هومن افاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم امید کار دشواری مقابل تیم امید عراق پیش رو دارد و هر مربی حاضر نمی شود برای یک تک بازی مسئولیت تیم امید را بپذیرد و ریسک ناکامی این تیم در سوابقش ثبت شود.

افاضلی تصریح کرد: تیم امید از بازیکنان با استعداد و صاحب پتانسیل بالایی برخوردار است و موفقیت این تیم تنها در صورتی محقق خواهد شد که شرایطی مورد نیاز برای آماده سازی این تیم از هر نظر فراهم شود. به نظر من اجرای برنامه های مربی از خود اردوها مهمتر است و کسانی که تصور کنند تنها با برپایی اردوها و بازیهای تدارکاتی می‌توان تیم را از هر نظرآماده کرد شناخت زیادی نسبت به فوتبال امروز ندارند.

وی با بیان اینکه زمان به سرعت برای تیم امید از دست می رود و فرصت زیادی را برای انتخاب سرمربی از دست داده ایم تاکید کرد: به اعتقاد من در شرایط فعلی مربی خارجی بدلیل نداشتن شناخت کافی و آشنایی با روحیات و خصوصیات فنی بازیکنان و شناخت از فوتبال آسیا نمی تواند در مدت کوتاه برای تیم امید موفق باشد و مربیان ایرانی از این نظر ارجحیت دارند.

سرمربی پیشین تیم امید با بیان اینکه عراق حریف سختی برای تیم امید خواهد بود و این تیم ازبازیکنان باتجربه و کارآمدی برخوردار است ، اظهار داشت: در قدرتمند بودن تیم عراق همین نکته کافی است که بدانیم 9 بازیکن این تیم سابقه حضور در تیم بزرگسالان این کشور را دارند و رویارویی با چنین تیمی آنهم با شرایطی که تیم امید دارد آسان نیست و امیدوارم مسئولان فدراسیون فوتبال هر چه زودتر تکلیف تیم امید را مشخص کنند.

افاضلی در مورد اینکه آیا "کارلوس کی روش" با وی در مورد همکاری با تیم امید مذاکره ای داشته است یا نه گفت: من تابه حال چند نوبت با "کی روش" صحبت کرده ام و ارتباط خوبی با یکدیگر برقرار کرده ایم و به نظر من او یک مربی فهیم و با دانش فنی بالاست که فوتبال را به خوبی تحلیل می کند.

وی اظهار داشت: ما در مورد مسائل مختلف تیم های ملی و امید صحبت های زیادی داشتیم و حتی برنامه های خودم را در مورد تیم امید به ایشان ارائه کردم که او از این برنامه ها استقبال کرد و حتی از من برای همکاری با تیم امید دعوت کرد تا مجددا با این تیم کار کنم و بنده هم اعلام آمادگی کردم و به ایشان گفتم که علاقمندم در این زمینه تجربه مستقل داشته باشم.

سرمربی پیشین تیم امید اضافه کرد: شخصا علاقمندم در شرایط سخت فعلی به تیم امید کمک کنم ولی تصور می کنم برای انتخاب سرمربی تیم امید ایشان به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و مسئولان کمیته ملی المپیک و بخشی از فدراسیون فوتبال مخالف حضور من در تیم امید هستند.

افاضلی در پایان گفت: امیدوارم فدراسیون فوتبال همین روزها سرمربی تیم امید را معرفی کند چرا که زمان کافی برای آماده سازی این تیم وجود ندارد و باید هر چه زودتر کادر فنی این تیم مشخص و برنامه های آماده سازی آن آغاز شود و با دیدارهای تدارکاتی مناسب تیم را در شرایط مسابقه یک مسابقه سنگین و پرفشار قرار دهیم.

تیم فوتبال امید کشورمان در مرحله دوم و حذفی مسابقات مقدماتی المپیک لندن طی دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم امید عراق خواهد رفت . این دیدارها طی روزهای 29 خرداد و 2 تیر در عراق و ایران برگزار خواهد شد.