۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

آیت الله باریک بین:

هویت اسلامی باید در شهرهای کشور نمود داشته باشد

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: در کنار زیباسازی شهرها و معابر باید هویت مذهبی و اسلامی در تمامی شهرهای کشور جلوه کند و نمود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین عصر شنبه در دیدار مسئولان سازمانهای زیباسازی استانهای اصفهان، اهواز، همدان، ارومیه و تهران اظهارداشت: مشئولان در کنار زیباسازی شهرها باید تلاش کنند تا در ساخت و سازها به آثار باستانی و هویتهای دینی در مناطق مختلف کشور توجه شود.
 
وی افزود: در حال حاضر در برخی شهرها دیده می شود که علمای بزرگی در شهرها مدفون هستند که اطراف مقبره آنها هیچ اثری از زیباسازی دیده نمی شود.
 
امام جمعه قزوین وحدت و همدلی مسئولان نظام را ضروری خواند و تصریح کرد: اگر بخواهیم مشکلات مردم حل شود باید همکاری و انسجام مدیران بیشتر شود تا برنامه ها به نتیجه برسد و اقتدار نظام و دولت هم حفظ شود.
 
نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه ها از جمله علمی، پزشکی، اقتصادی و هسته ای جایگاه والایی دارد و باید تلاش کنیم تا این موفقیتها تداوم یابد.
 
آیت الله باریک بین خاطرنشان کرد: با مقایسه ابتدای انقلاب و امروز می توان کارهای انجام شده را مشاهده کرد و به تلاشهای انجام شده پی برد.
 
در ابتدای این دیدار باباپور مسئول سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در خصوص کارهای انجام شده گزارشی ارائه کرد.
کد مطلب 1295691

