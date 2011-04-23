سپاه بزرگترین سنگر دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش عصر شنبه در آیین سالگرد تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل سپاه امام صادق (ع) استان افزود: تقدیم 30 هزار شهید سپاهی به عنوان سند وفاداری این نهاد در همه دوران انقلاب اسلامی است .

وی اضافه کرد: باتوجه به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) که اگر سپاه نبود کشور هم نبود سپاه موهبتی الهی است که با حماسه آفرینی و جانفشانی خود امام راحل را محقق کردند .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان نیز گفت: امروز سپاه مجموعه ای توانمند است که در همه عرصه ها به ویژه مواجهه با تهدیدهای سخت جنگ نرم تهدیدهای امنیتی و کنترل نیروهای ستون پنجم فعالیت می کند .

سردار فتح الله جمیری همچنین از راه اندازی نیروی زمینی تیپ امام صادق (ع) استان خبر داد و افزود: بیش از 10 گردان در این تیپ برای انجام مأموریت ها فعالیت می کنند .

وی اضافه کرد: با تشکیل بیش از 12 گردان این تیپ به لشکر تبدیل می شود .