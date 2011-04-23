۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۲۶

یک مقام مسئول در شهرداری:

طرح جامع آسفالت شهر تهران تدوین شد

سرپرست نظارت آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: تهیه طرح جامع آسفالت شهر تهران با تقسیم بندی پایتخت به 5 منطقه اقلیمی، مد نظر قراردادن تحولات و فنآوری‌های نوین، ایجاد سیستم نظارت و کنترل کیفیت، بررسی و شکل‌گیری روش اتوماسیون آسفالت به همراه ایجاد بانک اطلاعاتی تهیه و تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صباغ با بیان این که تهران به‌طور متوسط روزانه باید 12 هزارتن آسفالت مصرف شود تا سطح معابر آن از استانداردهای مطلوب برخوردار باشد، گفت: به تعبیر دیگر تهران سالیانه به میلیونها تن آسفالت نیاز دارد تا بتواند به احتیاجات حمل و نقلی شهروندان ساکن پایتخت پاسخی مناسب بدهد.

وی با اشاره به محدودیت هایی که شرایط روسازی آسفالت ها را تحت تاثیر قرار می دهد ،گفت: تنوع توپوگرافی مناطق از شمال تا مرکز و جنوب شهر به همراه تراکم ترافیک و عدم امکان اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات به‌موقع به‌روش‌های متداول و نیز تنوع دمای محیط در نقاط مختلف شهـر بـه‌ویـژه تغییرات گسترده دما در تابستان و زمستان از جمله محدودیت‌هایی است که شرایط روسازی آسفالتی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد

سرپرست نظارت آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ادامه داد: این محدودیتها سبب شده بود عمر متوسط آسفالت در شهر تهران به کمتر از 2 سال برسد در حالی که در برخی از کشورهای دنیا، آسفالت معابر حداقل 10 سال عمر مفید دارد.

به گفته صباغ برای برون‌رفت از وضعیت قبلی و بهبود کیفیت روسازی معابر اصلاح نظام اجرایی، ارتقاء دانش فنی و به‌روز رسانی دستورالعمل‌ها و ضوابط و نهایتا اصلاح فرآیند تولید، حمل و اجرای آسفالت در دستور کار قرار گرفت .

وی به اصلاح نظام اجرایی روسازی آسفالتی اشاره کرد و گفت : تهیه طرح جامع آسفالت شهر تهران با تقسیم بندی پایتخت به 5 منطقه اقلیمی، مد نظر قراردادن تحولات و فن‌آوری‌های نوین، ایجاد سیستم نظارت و کنترل کیفیت، بررسی و شکل‌گیری روش اتوماسیون آسفالت به همراه ایجاد بانک اطلاعاتی از جمله کارهایی بود که در این بخش صورت گرفت.

