کیفیت هوای تهران امروز در شرایط ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز 3 اردیبهشت گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا 155و آلاینده اصلی ذرات معلق(PM2.5) است.
براساس گزارش این مرکز در این شرایط، کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماری های قلبی و تنفسی هستند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین وطولانی خودداری کنند همچنین به عموم مردم توصیه می شود فعالیت سنگین و طولانی مدت خود را در هوای آزاد حتی الامکان کاهش دهند
کیفیت هوای تهران با توجه به گزارشهای دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شرایط ناسالم قرار دارد.
