آموزش برخی از مفاهیم دینی به روش قدیمی جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام علیرضا پناهیان در ششمین همایش شکوه همدلی در مجتمع فرهنگی و هنری ابن سینا همدان گفت: این امر به دلیل تفاوت فضای گذشته و آینده صورت می گیرد.

وی افزود: خانواده های سالم در محیط های معنوی می توانند رشد علمی و فرهنگی و ورزشی خوبی داشته باشند چراکه آنان فرزندان را نه برای امروز بلکه آینده تربیت می کنند.

حجت الاسلام پناهیان با بیان اینکه تربیت معطوف به گذشته، حال و آینده سه نوع تربیت برای فرزندان است، افزود: تربیت معطوف به آینده در بین دو تربیت دیگر برتری دارد.

دانشمندان ایرانی از لحاظ باورهای دینی اعتقادات قوی دارند

کارشناس امور مذهبی با بیان اینکه دانشمندان کشور ایران از لحاظ معنوی و باورهای دینی اعتقادات قوی دارند، اظهار داشت: این امر توسط ارتباط آنان با خانواده و تقوا فراهم شده است.

حجت الاسلام پناهیان موسسات قرآنی و کانونهای فرهنگی و هنری را محیط های امن برای رشد فرزندان دانست و اظهار داشت: این مراکز در تربیت فرزندان متناسب با زمان موثرند.

وی مهمترین رسالت موسسات فرهنگی و مذهبی را ایجاد بستر طبیعی و دوست یابی سالم عنوان کرد و افزود: اجرای برنامه های اردو و آشنایی با دوست های سالم باید از اولویت کاری باشد که این امر نیازمند برنامه ریزی است.

اشتغال جوانان در آنها تعادل روحی ایجاد می کند

کارشناس امور مذهبی با بیان اینکه جوانان باید در هر لحظه از زمان مشغول به فعالیت و اشتغال باشند، گفت: این امر باعث تعادل روحی، قدرت مدیریت و عدم فساد در آنان می شود.

مدیر کانون فرهنگی وهنری شهید بهشتی همدان نیز گفت: هدف از برگزاری این همایش تعامل بین کانون و خانواده ها و تبادل نظر پیرامون مباحث فرهنگی و تربیتی است.

سید حامد تروهید در ادامه به فعالیت موسسه فرهنگی انوار الزهرا(س) اشاره کرد وافزود: این موسسه از سال 79 با تشکیل یک جلسه قرآنی آغاز شد و در حال حاضر با 28 جلسه قرآنی در شهر همدان فعال است.

وی خاطرنشان کرد: این موسسه جمعیتی بیش از 400 نفر از مقاطع سوم دبستان تا دانشجویی را تحت پوشش قرار داده که بیش از 80 در صد از این افراد ازمقطع راهنمایی وارد این موسسه شده اند.

مدیر موسسه قرآنی انوار الزهرا(س) همدان در ادامه خاطرنشان کرد: گسترش کیفی، عمق بخشی و تقویت بدنه آموزشی این موسسه در چهار محور قرآن، اخلاق، احکام و اعتقادات طراحی شده است.

تروهید اظهار داشت: آموزش قرآن در مقطع دبستان از قصه های قرآنی و در مقاطع متوسطه و دانشجویی همراه با تفسیر آن انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه طراحی نرم افزار در آموزش روخوانی قرآن و جزوه آموزشی احکام از اقدامات این موسسه است، گفت: نوجوانان و جوانان هردوماه یکبار قسمتی از رساله توضیح المسائل مرجع تقلید را مطالعه و پس از رفع اشکال آن آزمون گرفته می شود.

14 کمیسیون در موسسه فرهنگی انوار الزهرا(س) تشکیل شده است

وی با بیان اینکه 14 کمیسیون در موسسه فرهنگی انوار الزهرا(س) تشکیل شده است، افزود: گسترش فرهنگ مطالعه در بین افراد، تبیین فرهنگ مطالعه، سازماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای رشد فکری و فرهنگی افراد تحت پوشش در این کمیسیون رقم می خورد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این همایش، نمایشگاهی از دستاوردهای این کانون در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا همدان برپا شده است.

گفتنی است، ششمین همایش شکوه همدلی با همکاری کانون شهید بهشتی، شهید فهیمده، موسسه فرهنگ قرآنی انوار الزهرا و دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد همدان برگزار شد.