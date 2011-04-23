زن اوکراینی لقب پرکارترین مادر را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بیستمین فرزند "لئونورا نامنی" زن اوکراینی متولد شد. به گفته پزشکان حال این مادر 41 ساله و فرزند پسر وی مساعد است.

نامنی که با تولد بیستمین فرزندش به عنوان پرکارترین مادر اوکراین شناخته می شود اعلام کرده قصد دارد بازهم صاحب فرزندان دیگری شود.

این خانواده با داشتن 10 فرزند دختر و 10 فرزند پسر در دهکده ای در غرب اوکراین زندگی می کنند. بزرگترین فرزند این خانواده 20 ساله بوده و متاهل است.

این در حالی است که پدر این خانواده دارای 16 برادر و خواهر بوده و همسر وی نیز از خانوده ای با 14 فرزند است. خانواده نامنی صاحب مزرعه ای کوچک هستند و معتقدند همه فرزندانشان علاوه بر تحصیلات باید حافظ ارزشهای سنتی باشند.

گفتنی است پرفرزندترین مادر جهان که نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده "لئونیتا آلبینا" از شیلی با 55 فرزند است.