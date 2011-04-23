245 هزار تن ماهی پرورشی در کشور تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، امین الله تقوی عصر شنبه در نشست ستاد میگو در بوشهر با اشاره به اینکه پارسال شش هزار تن میگوی پرورشی در کشور تولید شد، افزود: این میزان تولید هزار تن بیشتر از سال 88 بود که 45 درصد آن در استان بوشهر تولید شد.

وی از اعطای مهلت به پرورش دهندگان میگو برای پرداخت دیرکرد تسهیلات خبر داد و اظهار داشت: 24 میلیارد تومان دیرکرد پرداخت سود تسهیلات بخشیده می شود و 100 میلیارد تومان سود و جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات آبزی پروران جنوب کشور قسط بندی می شود .

معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان شیلات کشور گفت: سال 89 به ارزش 100 میلیون دلار انواع آبزی به خارج از کشور صادر شد .

وی در ارتباط با طرح هدفمندی یارانه ها گفت: از ابتدای اجرای این طرح 700هزار لیتر سوخت به بخش شیلات اختصاص یافت و در پایان سال نیز 100هزار لیتر به این سهمیه اضافه شد و دراستان های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشکلی نداشتیم.