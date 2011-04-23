220 هکتار از شالیزارهای الموت غربی با گیاهان علوفه ای کشت شد

رضا بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با کشت این میزان علوفه پیش بینی می شود افزون بر400 تن علوفه دامی، خلر و ماشک از این اراضی برداشت شود.

وی افزایش کیفیت خاک بر اثر تثبیت ازت خاک، افزایش راندمان تولید و افزایش تولید در واحد سطح را از مزایای کشت گیاهان علوفه ای پس از برداشت برنج برشمرد و گفت: در راستای سیاست وزارت جهاد کشاورزی و اصللاح الگوی کشت در اوایل پائیز میزان پنج تن بذور خلر و ماشک بطور رایگان بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.

بیات تصریح کرد: همچنین کلاسهای متناوب و دوره ای آموزش خلر و ماشک برای کشاورزان در زمینه کاشت، داشت و برداشت این گیاهان درراستای انتقال یافته های تروریجی برگزار شده که با استقبال بهره برداران روبرو شده است.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی رازمیان رودبار الموت غربی افزود: میزان سطح کشت برنج بخش الموت غربی حدود یک هزار و 700 هکتار است که بخشی از آن به عنوان کشت دوم به زیر کشت گیاهان علوفه می رود.

