۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۸

220 هکتار از شالیزارهای الموت غربی با گیاهان علوفه ای کشت شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز جهاد کشاورزی رودبارالموت غربی گفت‌: در راستای اصلاح الگوی کشت، امسال بیش از 220 هکتار از شالیزارهای بخش رودبارالموت غربی به زیر کشت گیاهان علوفه ای رفته است.

رضا بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با کشت این میزان علوفه پیش بینی می شود افزون بر400 تن علوفه دامی، خلر و ماشک از این اراضی برداشت شود.

وی افزایش کیفیت خاک بر اثر تثبیت ازت خاک، افزایش راندمان تولید و افزایش تولید در واحد سطح را از مزایای کشت گیاهان علوفه ای پس از برداشت برنج برشمرد و گفت: در راستای سیاست وزارت جهاد کشاورزی و اصللاح الگوی کشت در اوایل پائیز میزان پنج تن بذور خلر و ماشک بطور رایگان بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.
 
بیات تصریح کرد: همچنین کلاسهای متناوب و دوره ای آموزش خلر و ماشک برای کشاورزان در زمینه کاشت، داشت و برداشت این گیاهان درراستای انتقال یافته های تروریجی برگزار شده که با استقبال بهره برداران روبرو شده است.
 
رئیس مرکز جهاد کشاورزی رازمیان رودبار الموت غربی افزود: میزان سطح کشت برنج بخش الموت غربی حدود یک هزار و 700 هکتار است که بخشی از آن به عنوان کشت دوم به زیر کشت گیاهان علوفه می رود.
 
