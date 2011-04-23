جایگاه بوشهر در همایش روز ملی خلیج فارس به بهترین شکل دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست با مسئولان برگزاری اولین همایش روز ملی خلیج فارس در بوشهر افزود: خلیج فارس در طول تاریخ پرافتخار خود اهمیت ویژه ای در سیاست های بین المللی و منطقه ای داشته است.

وی با تاکید بر جمع آوری و نمایش اسناد خلیج فارس افزود: کهن ترین منابع موجود برنامه تاریخی خلیج فارس صحه گذاشته اند و مسئولان برگزاری این همایش باید تلاش کنند این اسناد را جمع آوری و در معرض دید عموم قرار دهند .

رئیس دانشگاه خلیج فارس نیز با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه خلیج فارس و وزارت امور خارجه برگزار می شود، گفت: این همایش اولین بار است که در استان بوشهر برگزار می شود .