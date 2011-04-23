  1. استانها
  2. بوشهر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

آیت الله صفایی بوشهری:

جایگاه بوشهر در همایش روز ملی خلیج فارس به بهترین شکل دیده شود

جایگاه بوشهر در همایش روز ملی خلیج فارس به بهترین شکل دیده شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: استان بوشهر به خاطر دارابودن بیشترین مرز با خلیج فارس، اهمیت ویژه ای در سیاست های منطقه ای و بین المللی دارد و در همایش روز ملی خلیج فارس باید جایگاه استان بوشهر در تاریخ خلیج فارس به بهترین شکل دیده و بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست با مسئولان برگزاری اولین همایش روز ملی خلیج فارس در بوشهر افزود: خلیج فارس در طول تاریخ پرافتخار خود اهمیت ویژه ای در سیاست های بین المللی و منطقه ای داشته است.

وی با تاکید بر جمع آوری و نمایش اسناد خلیج فارس افزود: کهن ترین منابع موجود برنامه تاریخی خلیج فارس صحه گذاشته اند و مسئولان برگزاری این همایش باید تلاش کنند این اسناد را جمع آوری و در معرض دید عموم قرار دهند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس نیز با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه خلیج فارس و وزارت امور خارجه برگزار می شود، گفت: این همایش اولین بار است که در استان بوشهر برگزار می شود.

دکتر حسن تاجیک با اشاره به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد واحد بین المللی دانشگاه خلیج فارس، افزود: راه اندازی این واحد بین المللی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر جانمایی شده و امسال دانشجو می پذیرد.

کد مطلب 1295715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها