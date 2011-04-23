1600 روستا در گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدعلی فرامینی عصر شنبه در جمع مدیران اظهارداشت: هم اکنون جمعیتی افزون بر 259 هزار خانواده در سطح استان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

وی اظهارداشت: در سال گذشته 126 روستا با جمعیتی بیش از 16 هزار خانوار به خانواده بزرگ شرکت آب و فاضلاب استان افزوده شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: در حال حاضر 191 پروژه در حال اجراست که برای تکمیل این تعداد پروژه در استان به 350 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی همچنین از رفع کمبود آب روستای مریدان از توابع شهرستان لنگرود خبرداد و افزود: نظر به افت دبی منبع تامین کننده آب آشامیدنی بهداشتی در روستای مریدان از توابع شهرستان لنگرود که منجر به کاهش یا قطعی آب مورد نیاز برخی از مشترکان در این روستا شده بود پس از انجام مطالعات اولیه به انجام عملیات لایروبی و نیز شستشوی چاه تامین کننده آب اقدام شد.

فرامینی ادامه داد: با هدف از بین بردن ماسه دهی چاه و حذف رسوبات چسبیده به جداره چاه مورد نظر عملیات لایروبی و شستشوی این منبع تامین کننده آب به وسیله عملیات پیستون زنی و پمپاژ به مدت 90 ساعت باعث افزایش دبی آب به میزان پنج لیتر بر ثانیه شد و به 15 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.

وی یادآورشد: با انجام این عملیات و صرف هزینه ای افزون بر 100 میلیون ریال مشکل کمبود آب بیش از 900 خانوار در منطقه رفع شد.