افتتاح نخستین بوستان بدون دخانیات در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آدینه، معاون امورشهری وفضای سبزمنطقه5 با اعلام این مطلب گفت: همسو با رویکردهای شهرداری تهران درارتقای سلامت اجتماعی، پارک گلایل شهرک اکباتان به عنوان نخستین بوستان بدون دخانیات غرب تهران افتتاح شد.

وی افزود: به منظور آماده‌سازی پارک ها و اماکن عمومی درزمینه مبارزه با مصرف مواد دخانی انواع تابلوهای هشدار دهنده با موضوع عدم استعمال دخانیات وهمچنین اطلاع رسانی درخصوص مضرات مصرف مواد دخانی در این بوستان نصب شد.

آدینه ادامه داد: نصب پلاکاردها و بنرهای هشدار دهنده در سطح بوستان، تولید و توزیع بروشور و بسته های آموزشی درباره مضرات سیگار و راهکارهای ترک دخانیات و برپایی ایستگاههای مشاوره به منظور ترک سیگار با حضور پزشکان مجرب از مهم ترین برنامه های اجرایی در این بوستان است که با هماهنگی اداره سلامت منطقه اجرا می شود.

وی گفت: در بوستان بدون دخانیات، آموزش های لازم به عوامل اجرایی و کارگران داده شده است تا مصرف مواد دخانی کاهش پیدا کند.

معاون امورشهری وفضای سبز منطقه درادامه از راه اندازی 7 بوستان دخانیات درسطح منطقه درآینده نزدیک خبرداد.

وی افزود: در جهت اجرای برنامه های زیست محیطی وپیشگیری از فعالیت آلاینده ها اکیپ ویژه ای جهت کنترل ونظارت بر واحدهای تجاری وصنعتی درسطح منطقه فعالیت می کنند.

