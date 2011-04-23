شانس قهرمانی در لیگ برتر فوتبال را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، منصور ابراهیم زاده عصر شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که پس از دیدار دو تیم پاس همدان و ذوب آهن اصفهان برگزار شد، گفت: با واگذار کردن نتیجه این بازی شانس قهرمانی در لیگ برتر فوتبال از دست ما رفت.

ابراهیم زاده با بیان اینکه برای کسب مقام دوم تمام تلاش خود را به کار می گیریم، اظهار داشت: بازی با تیم پاس همدان به دلیل موقعیت این تیم در جدول بسیار دشوار بود چراکه بازیکنان این تیم برای نجات از سقوط نهایت تلاش خود را بکار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه پاس از موقعیت های خود به خوبی استفاده کرد، گفت: ورزش باد شدید در ورزشگاه قدس همدان بر روی بازی هر دو تیم تاثیر گذاشت چراکه پیش بینی این وضعیت دور از انتظار بود.

ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه تیم پاس همدان روی ضربات ایستگاهی بسیار کار کرده بود، گفت: این امر از روند اجرای بازی به درستی مشخص بود.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با ابراز تاسف از اینکه تیمش از موقعیت ها به درستی استفاده نکرد، گفت: تلاش تیم برآن خواهد بود که روند رو به رشد را در پیش بگیرد.

وی در توضیح اعلام محرومیت محمد رضا خلعتبری نیز گفت: متاسفانه موقع گرم کردن این بازیکن، از محرومیت وی مطلع شدیم و این موضوع نیز غیرمنتظره بود.

ابراهیم زاده در پایان با تبریک پیروزی این دیدار به بازیکنان تیم پاس همدان گفت: هواداران این تیم در پیروزی نقش داشتند.