۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

در سال گذشته/

3500 آزمایش میکروبی روی آب بوشهر انجام شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: در سال گذشته جهت اطمینان از بهداشت آب استان بوشهر سه هزار و 500 مورد آزمایش میکروبی بر روی آب استان انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس رضا پورسیفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همچنین طی این مدت 81 تن گاز کلر برای ضد عفونی آب شهرهای استان بوشهر به شبکه آبرسانی تزریق شده است.

وی افزود: علاوه بر گاز کلر، 660 تن آب ژاول و 10 تن پرکلرین برای گندزدائی آب شرب شهرها به شبکه آبرسانی تزریق شده است.

پورسیفی با بیان اینکه برای گندزدائی آب شرب شهرها 850 میلیون ریال هزینه شده است، گفت: در سال 89 ، ضمن کلرسنجی آب به میزان 34 هزار فقره ، چهار هزار مورد نمونه برداری کدورت آب از شبکه آبرسانی و مخازن آب و 145 مورد نمونه برداری و آزمایش کیفی آب انجام گرفته است

وی از سمپاشی کامل شبکه و تاسیسات فاضلاب شهرهای بوشهر ، گناوه و دیلم در سال 1389 خبر داد و گفت: در سال گذشته به منظور مبارزه با حشرات و جانوران موذی، شبکه و تاسیسات فاضلاب شهرهای تحت پوشش بطور کامل و در دو مرحله سمپاشی شد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر شستشوی شبکه فاضلاب بوسیله دستگاه واترجت، ویدئومتری و بازرسی شبکه فاضلاب و رفع حوادث و اتفاقات در اسرع وقت را از جمله فعالیتهای دیگر در این بخش عنوان کرد.

پورسیفی افزود: علاوه بر این در طی سال گذشته یک هزار و 700 مورد همسطح سازی و مرئی سازی منهولهای فاضلاب و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای تابعه با انجام آزمایشات مربوطه به منظور کنترل راندمان تصفیه صورت پذیرفته است.

کد مطلب 1295725

