به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمدزاده در مراسم معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وظیفه رسانه‌ها در صیانت از گوهر کلام رهبر معظم انقلاب گفت: مضمون کلام رهبر معظم انقلاب برای تکامل کار دولت ولایی است و نباید از انگیزه کسانی که با برداشتهای غیرواقعی و جهت دار به دنبال تخریب دولت هستند استقبال کرد.

وی افزود: اراده سخن رهبر معظم انقلاب تکامل حرکات و هدایت در مسیرهای پیش روست.

محمدزاده با اشاره به اینکه کار فرهنگی صرفاً در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و همه باید در تعالی فرهنگ جامعه تلاش کنند گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رغم دغدغه های فراوان فرهنگی امسال را سال جهاد اقتصادی نامیده اند نشان دهنده این موضوع است که در پیشرفت اقتصادی باید به عنصر فرهنگ توجه جدی شود چرا که واژه جهاد دارای معانی فرهنگی عمیقی است و اساساً فرهنگ بستر همه فعالیت ها از جمله اقتصاد است.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در ادامه افزود: شرایط کشور به مدد هدایتهای رهبری معظم انقلاب اسلامی و با تلاش شبانه روزی دولت خدمتگذار که عمق خدمات خود را تا دورترین نقاط کشور رسانده است، بسیار مطلوب است.

وی با تأکید بر وجود فضای عمومی در کشور برای حرکت به سمت عدالت و پیشرفت گفت: ارتباط دولت با مردم به اوج خود رسیده است و عشق به خدمتگذاری به مردم در سر تا سر فعالیت های دولت موج می زند.

محمدزاده با تأکید بر فراگیری گفتمان انقلاب اسلامی جهان امروز تصریح کرد: این گفتمان منطبق بر آموزه های دینی است که به طور مشخص در کلام رهبری نمود پیدا می کند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کار در استان چهارمحال و بختیاری از ویژگیهای ممتازی برخوردار است که می توان به وفاداری عمیق مردم نسبت به نظام و نتیجه بخش بودن فعالیتهای فرهنگی و وجود استعدادهای درخشان در این استان اشاره کرد.

وی با اشاره به اولویت کار فرهنگی افزود: اگر شرط توفیق در همه فعالیتها گام گذاردن بر بستر توسعة فرهنگی است بدون تردید بی توجهی به این اصل باعث اختلال در کارها می شود زیرا که عنصر تعالی بخش در همة فعالیتها، فعالیت فرهنگی و تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی های مردم است.

محمدزاده در پایان گفت: فضای مطبوعات استانی فضای مطلوبی است اما کافی نیست. باید ضمن توسعه کمی، فعالیتهای حوزه مطبوعات را کیفیت بخشید به گونه ای که مطبوعات استان نماینده اصالت و فرهنگ این استان باشند.