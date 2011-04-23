ترکیه آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه،"ارتوغرول آپاکان" سفیر آنکارا در سازمان ملل متحد گفت ترکیه از اعلام استقلال کشور فلسطین در مجمع عمومی آتی سازمان ملل حمایت می کند.

وی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: اکنون دیگر زمان همبستگی جهانی با فلسطینیها و کمک به آنان برای زندگی در صلح و آرامش فرا رسیده است.



آپاکان افزود: اگر فلسطینیها نشان دهند که آمادگی عضویت در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را دارند، جامعه جهانی نباید چشمان خود را بر این حق آنان ببندد.

به گفته وی، طبق گزارش سازمان ملل تشکیلات خودگردان با تلاشهای خود ثابت کرده که تردیدها برای جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن جهانی فلسطین بی مورد است.

از سوی دیگر "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در مقاله ای که در نیویورک تایمز منتشر شد بر لزوم پایان درگیریها در خاورمیانه و به رسمیت شناخته شدن کشوری فلسطینی تاکید کرد.