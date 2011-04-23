آمریکا و انگلیس به جای دخالت در سوریه به اسرائیل فشار بیاورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه سوریه، "بشار الجعفری" گفت : تحرکات آمریکا و انگلیس علیه سوریه ربطی به اصلاحات ندارد.

وی افزود: نمایندگان آمریکا و انگلیس در شورای امنیت به اسرائیل برای اجرای قطعنامه های بین المللی فشار وارد کنند. چرا کشورهای غربی خواستار لغو قانون فوق العاده از زمان 1948 تاکنون نشده اند، زیرا این قانون سبب مصادره زمینهای فلسطینی ها شده است.

شایان ذکر که مقامات سوری تاکید کرده اند کشورهای غربی به ویژه آمریکا به نا آرامی های سوریه دامن می زنند و به بهانه حمایت از دمکراسی در این کشور دخالت می کنند.