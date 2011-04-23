  1. بین الملل
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۲

مقام سوری:

آمریکا و انگلیس به جای دخالت در سوریه به اسرائیل فشار بیاورند

آمریکا و انگلیس به جای دخالت در سوریه به اسرائیل فشار بیاورند

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، دخالتهای آشکار کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس در امور داخلی این کشور و تلاش برای بی ثبات کردن آن را محکوم کرد.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه سوریه، "بشار الجعفری" گفت : تحرکات آمریکا و انگلیس علیه سوریه ربطی به اصلاحات ندارد.

وی افزود: نمایندگان آمریکا و انگلیس در شورای امنیت به اسرائیل برای اجرای قطعنامه های بین المللی فشار وارد کنند. چرا کشورهای غربی خواستار لغو قانون فوق العاده از زمان 1948 تاکنون نشده اند، زیرا این قانون سبب مصادره زمینهای فلسطینی ها شده است.

شایان ذکر که مقامات سوری تاکید کرده اند کشورهای غربی به ویژه آمریکا به نا آرامی های سوریه دامن می زنند و به بهانه حمایت از دمکراسی در این کشور دخالت می کنند.

کد مطلب 1295762

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها