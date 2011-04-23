پیروزی استقلال با 6 گل عادی نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پیروزی 6 بر 2 عصر امروز شنبه استقلال برابر صنعت نفت آبادان ضمن بیان این مطلب افزود: با وجود اینکه بازیکنان خسته بودند اما بازی خوبی را ارائه کردند و سه امتیاز با ارزش را به دست آوردند تا همچنان شانس قهرمانی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در اندیشه پیروزی بودیم اما زدن 6 گل عادی نبود خاطرنشان کرد: ما برای بردن به میدان آمده بودیم اما پیروزی با این تعداد گل عادی نبود. فکر می کنم اگر فاصله رقابتها بیشتر شود شاهد بازیهای زیباتری از سوی تیم ها خواهیم بود. ما زمان و انرژی زیادی را برای رفت و برگشت و برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صرف می کنیم و این باعث خستگی بازیکنان می شود.

مجتبی جباری در پایان گفت: تمام سعی مان را می کنیم تا سپاهان را در جدول رده بندی بگیریم. ما سه بازی دیگر پیش رو داریم و می توانیم با پیروزی در این بازیها به امتیازات کامل دست پیدا کنیم و منتظر نتایج سپاهان باشیم.

تیم فوتبال استقلال عصر شنبه با پیروزی 6 بر 2 برابر صنعت نفت آبادان در هفته سی و یکم لیگ برتر به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.