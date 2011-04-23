۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

به دلیل انجام سفر/

وزیر اقتصاد در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین حاضر نشد

وزیر امور اقتصاد و دارایی به رغم دعوت به جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در این جلسه حاضر نشد و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران تنها سخنران اقتصادی این مراسم بود.

به گزارش خبرنگارمهر، نشست اردیبهشت ماه جامعه اسلامی مهندسین با موضوع جهاد اقتصادی عصر امروز در دفتر این تشکل برگزار شد.

در این نشست که از ساعت 18 امروز آغاز شد از سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمد نهاوندیان دعوت به عمل آمده بود که وزیر اقتصاد در این جلسه حضور نیافت و تنها محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به سخنرانی پرداخت.

گفتنی است در جلسه امروز محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین به دلیل حضور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور نداشت و مرتضی نبوی قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین به عنوان سخنران ابتدای مراسم به صحبت پرداخت.

