به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی پس از شکست 6 بر 2 تیمش مقابل استقلال با بیان اینکه مطلب در جمع خبرنگاران افزود: فکر می کنم در آبادان بازیکنان تیمم را اشباع کرده بودند. استقلال تیم خوبی است اما ما مقابل این تیم شروع خوبی داشتیم و حتی گل اول را هم به ثمر رساندیم بعد از این گل یک موقعیت دیگر هم داشتیم که از آن استفاده نکردیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بی نظمی بویژه در ساختار دفاعی را از عوامل اصلی شکست تیمش مقابل استقلال خواند و افزود: تیم ما امروز در دفاع اصلا خوب کار نکرد و روی سه ضربه شروع مجدد تیم مقابل به گل رسید هر چه موقعیت گل داشت به ثمر رسید اما ما از شانس های خود استفاده نکردیم در دقایق 87 تا 93 به راحتی سه موقعیت را از دست دادیم.

پیروانی گفت: استقلال از ما بهتر بود و حقش بود که به پیروزی برسد ما امروز ایستادیم تا استقلال به ما سیلی بزند تیمی که این چنین بی نظم بازی می کند سزایش این است که با این اختلاف نتیجه را واگذار کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان باشگاه اجازه بدهند در سه دیدار پیش رو بیشتر از بازیکنان امید تیم نفت استفاده خواهیم کرد. با توجه به اینکه تیم ما به لیگ دسته اول سقوط نمی کند و ماندنش در لیگ برتر قطعی شده است بازیکنان اشباع شده اند و خوب و با انگیزه بازی نمی کنند.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان با تاکید بر اینکه تیمش سزاوار شکست مقابل استقلال بوده است افزود: این نخستین شکست من با اختلاف زیاد نیست با تیم مقاومت مقابل همین تیم استقلال با 5 گل شکست خوردیم اما توانستیم در بازی برگشت با به ثمر رساندن 4 گل آن شکست را جبران کنیم. برای من شکست همیشه تلخ است بویژه اینکه اگر تیمم بی نظم و بد بازی کند.

پیروانی تاکید کرد: اگر برای فصل آینده همچنان سرمربی تیم صنعت نفت آبادان باشم تیمی می بندم که از حریفان به راحتی شش گل نخورد.

وی در واکنش به اظهارات امید شریفی نسب کاپیتان تیم فوتبال نفت آبادان که گفته بود اگر استقلال را شکست ندهیم فوتبال را کنار می گذارم گفت: امید حرف قشنگی نزده و اگر چنین مطلبی را عنوان کرده من از جانب او عذرخواهی می کنم. امروز در فوتبال ایران هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد و نمی توان هیچ تیمی را از پیش برنده ندانست. من زمانی که سرمربی مقاومت سپاسی بودم استقلال را در حالی با 4 گل شکست دادیم که هفته قبل در تهران بازی خوبی به نمایش گذاشته بود. تا جایی که سرمربی حریفش عنوان کرد بود این استقلال را نمی توان با اسحله مهار کرد چرا که نمایشی فراتر از آسیا دارد. شما اگر امید حرفی زده روی جوانی اش بگذارید چرا که اگر مانند من سرمربی با تجربه بود چنین حرفی را نمی زد.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان با تاکید بر اینکه به بودجه و شرایط مالی این باشگاه کاری ندارد و در این امر دخالت نمی کند افزود: من اگر تیم خوبی نبندم و تیمم شرایطی داشته باشد که باز هم از حریفان شش گل بخورد قطعا در صنعت نفت نمی مانم. برای من خیلی سنگین است که تیمم بخواهد به این راحتی نتیجه را واگذار کند.

پیروانی یادآور شد: در کل عمرورزشی ام ششصد میلیون پول نگرفته ام چرا که کاسب نبوده ام و عاشق کارم هستم. من همیشه دنبال عشقم می روم و اعتقاد دارم در تیم هایی که هستم باید خوب بازی کنیم و نتیجه بگیریم.

وی در خصوص شرایط تیم فوتبال امید ایران گفت: قطعا مربی ایرانی در تیم امید موفق نمی شود اگر مانند زمان ما آقای افشارزاده هر روز برای این تیم یک مربی خارجی بتراشد! قطعا با این شرایط فرگوسن هم در تیم امید ایران موفق نمی شود.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان تصریح کرد: اگر بین باشگاهها و تیم امید تعامل لازم وجود نداشته باشد این تیم به مقصودش نمی رسد شما یقین بدانید اینکه تیم امید طی 30 و اندی سال گذشته به موفقیت نرسیده فقط مشکل از مربی نبوده مشکل از سازمان و فدراسیون فوتبال بوده است.

پیروانی در خاتمه خاطرنشان کرد: آقای کفاشیان همیشه از ما حمایت کرده است که باید از ایشان و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال تشکر کنم من با اینکه از سوی رئیس فدراسیون فوتبال ابقا شده بودم تصمیم به رفتن گرفتم چرا که می خواستم "بمیرم ز نام و نمانم به ننگ".

تیم فوتبال استقلال عصر شنبه با پیروزی 6 بر 2 برابر صنعت نفت آبادان در هفته سی و یکم لیگ برتر به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.