  1. استانها
  2. زنجان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۹

رئوفی نژاد:

مدیران باید از ابزارهای تشویقی در پیشبرد عمران روستایی استفاده کنند

مدیران باید از ابزارهای تشویقی در پیشبرد عمران روستایی استفاده کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: مدیران باید از ابزارهای تشویقی در پیشبرد عمران روستایی و اجرای طرح هادی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد، شامگاه شنبه در جلسه ستادعمران روستایی یکی ازمحورهای پر کار وهدفمند در راستای عدالت محوری را توجه جدی به روستاها عنوان کرد و افزود: در سال جهاد اقتصادی حرکت در راستای مهاجرت معکوس و ایجاد اشتغال وعمران آبادانی روستاها نیاز اصلی روستا است.

وی اظهار داشت: در ستاد عمران روستایی باید بهتر از سال 89 فعال باشیم و در روستاها در همه حوزه های آموزشی، کشاورزی، خدمات، بهداشت و درمان را ضرورت کار جهادی وگام جهادی در تحقق اقدامات را در دستور کار قرار دهیم .

استاندار زنجان افزود:  45 درصد از جمعیت استان را روستانشینان تشکیل می دهد و نصف جمعیت استان در روستاها هستند باید همانطور که شهروندان ازخدمات در شهر برخوردار هستند یک روستایی هم از آن حق و حقوق برخوردار باشند.

وی تاکید کرد : باتاکیدات دولت برجهاد اقتصادی هدف گذاری بهترو گام بلندتری برای استان لازم و ضروری است وستاد عمران روستایی اهداف و ترغیب متفاوت با سال گذشته خواهد داشت و در سال 90 همه اقدمات و برنامه ریزی ها باید هدف گذاری شود.

رئوفی نژاد یاد آور شد: با توجه به اینکه ستاد عمران روستایی زیر مجموعه دارد و طرح هادی زیر شاخه است همه اقدمات فعال می شوند در محور هادی که 9 محور وجود دارد و همه امورات را در خود جای می دهد و عمران و آبادانی و آموزش واشتغال و مسکن را درچار چوب ضوابط و خدمت در دستور کار داشته باشیم.

استاندار زنجان گفت: همه دستگاه ها بدون استثنا در حوزه دستگاه خودشان درکل روستاهای استان برنامه ها و اقدمات گام بلند تر را داشته باشند و بنابراین برنامه های کارشناسی شده را باراهکارهای مناسب راهدف گذاری کنند وبه صورت فرا ملی کار ها را دنبال کنند.

رئوفی نژاد افزود : باید از توان و ظرفیت معنوی و مادی روستاییان برای تحقق و پیشرفت پروژه ها استفاده کنیم ودر این راستا باید مدیران دقت نظر و برنامه در پروژه ها رادر نظر داشته باشند .

استاندار زنجان گفت: مدیران باید در اجرای طرح هادی هم سوسازی ، تامین اعتبار و پیگیری پروژه ها ی مربوط به این طرح را مشخص کنند وتعداد پروژه ها وسرمایه گذاری رادربرای جلسه بعد آماده کنند و از ابزار تشویقی مجوز، ترغییب که مسیر را برای مهاجرت معکوس سبب می شود استفاده کنیم.

رئوفی نزاد افزود: همانطور که ستاد عمران شهری شفاف دنبال می شود باید ستاد عمران روستایی هم به این منوال باشد و همانطور که در استان این ستاد تشکیل می شود در شهرستانها هم با مدیریت فرمانداریها این ستاد تشکیل شود .

کد مطلب 1295815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها