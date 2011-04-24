500 میلیون تن ذخیره معدنی در کردستان شناسایی شد

سیروس شاه غیبی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با توجه به اجرای یک طرح مطالعاتی از سوی وزارت صنایع و معادن تاکنون بیش از 500 میلیون تن انواع ذخیره معدنی در استان کردستان شناسایی شده است.

وی عنوان کرد: استان کردستان دارای ظرفیتهای ارزشمند معدنی است و با توجه به پیش بینی های صورت گرفته میزان ذخیره معدنی در این استان خیلی بیشتر از رقم اعلام شده است و می توان در قالب برنامه ریزی مدون نسبت به شناسایی و استخراج مواد معدنی در کردستان اقدام کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان افزود: افزایش بهره برداری از معادن استان می تواند در راستای توسعه اشتغال و شکل گیری واحدهای مختلف تولیدی و تبدیلی موثر باشد که این روند در نهایت تسریع در توسعه و پیشرفت کردستان در سطح کشور را به دنبال خواهد داشت.

شاه غیبی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به دو بخش صنعت و معدن در زمان تدوین طرح مطالعاتی سند آمایش کردستان، خاطرنشان کرد: توجه به صنعت و معدن به عنوان یک اولویت و ظرفیت مناسب برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کردستان یک نیاز لازم و ضروری است.

وی در پایان از مجریان طرح تدوین سند آمایش استان کردستان خواست که این سند دارای جنبه های عملیاتی و قابل اجرا باشد و افزود: متاسفانه در چند سال اخیر و برای تدوین و تهیه اسناد مختلف گروه های مطالعاتی آمار و اطلاعاتی را از دستگاه های دولتی اخذ کرده اند و با کنار هم قرار دادن این آمار مدعی تدوین سند جامع می شدند که البته این اسناد هیچ گاه جنبه عملیاتی و کاری به خود نگرفته است.

در ادامه این جلسه مجری طرح مطالعاتی تدوین سند آمایش کردستان نیز گزارش کاملی از برنامه های کاری برای این مهم و وظایف دستگاه های دولتی را تشریح کرد.