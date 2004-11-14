شوراهاي حل اختلاف به اعتراض شهروندان در مورد قبوض جريمه رسيدگي مي كنند

سرهنگ حسن اكبرزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف تا سقف 1 ميليون تومان به اعتراض شهروندان در خصوص قبوض جريمه شان رسيدگي مي كنند ، افزود : متاسفانه برخي رانندگان از روي عمد پلاك خودروي خود را مخدوش مي كنند كه همين امر در برخي اوقات صدور قبض جريمه اشتباه از سوي ماموران راهنمايي ورانندگي مي شود .

وي امكان خطاي ديد ماموران راهنمايي ورانندگي را در اشتباه صادر كردن قبوض جريمه بسيار پايين دانست و اظهار داشت : با وجود اينكه تمام ماموران راهنمايي ورانندگي در اين زمينه كاملا آموزش ديده و در موارد انگشت شماري ممكن است دچار اختلاف شوند اما به هر حال شهروندان اين حق را دارند كه در مورد صورت وضعيت تخلفات خود اعتراض كنند .

سرهنگ اكبرزاده در خصوص اينكه آيا ماموران راهنمايي ورانندگي در ازاي پر نكردن قبوض جريمه بازخواست مي شوند ، اظهار داشت : تصوربرخي شهروندان مبني بر اينكه ماموران راهنمايي و رانندگي موظف به پر كردن تمام برگه هاي جريمه تا پايان شب هستند ، صحيح نيست ، چرا كه در حال حاضر برخي از ماموران هستند كه روزي 2 بسته قبض جريمه پر مي كنند و در مقابل برخي تا پايان شب حتي 20 عدد برگ جريمه هم پر نمي كنند اما مسلما هيچكدام از آنها به عنوان كم كاري و يا اضافه كاري تشويق و يا بازخواست نمي شوند .

وي با بيان اينكه اين مساله تنها به حجم خودروها و ميزان تخلفات در برخي از محدوده هاي فعاليت ماموران باز مي گردد ، اظهار داشت : ممكن است درمحل خدمت برخي از ماموران راهنمايي و رانندگي روزانه شاهد ده ها تصادف و تخلف اتفاق بيفتد در حاليكه در برخي خيابانها و محدوده هاي شهر اين مساله كمتر به وقوع بپيوندد .

سرهنگ اكبرزاده تاكيد كرد : تاكنون موردي مبني بر صدور عمدي برگه جريمه توسط ماموران ، گزارش نشده اما با اين وجود شهروندان اين حق را دارند كه در صورت داشتن هرگونه اعتراض از برگ جريمه و يا ماموري كه آنها را جريمه كرده از وي شكايت كنند .