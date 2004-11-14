  1. جامعه
جانشين راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با "مهر " تاكيد كرد :

شوراهاي حل اختلاف به اعتراض شهروندان در مورد قبوض جريمه رسيدگي مي كنند

اعتراض شهروندان به قبوض جريمه تا مدت 1 ماه بعد از تاريخ صدور قابل رسيدگي بوده و آنان مي توانند در صورت داشتن اعتراض در اين زمينه به 17 شوراي حل اختلاف كه در مناطق مختلف شهر تهران مستقر شده ، مراجعه كرده تا در آنجا پس از بررسي دقيق توسط كارشناسان ، اراي نهايي در خصوص برائت و يا مقصر بودن رانندگان صادر شود .

سرهنگ حسن اكبرزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف تا سقف 1 ميليون تومان به اعتراض شهروندان در خصوص قبوض جريمه شان رسيدگي مي كنند ، افزود : متاسفانه برخي رانندگان از روي عمد پلاك خودروي خود را مخدوش مي كنند كه همين امر در برخي اوقات صدور قبض جريمه اشتباه از سوي ماموران راهنمايي ورانندگي مي شود .

وي امكان خطاي ديد ماموران راهنمايي ورانندگي را در اشتباه صادر كردن قبوض جريمه بسيار پايين دانست و اظهار داشت : با وجود اينكه تمام ماموران راهنمايي ورانندگي در اين زمينه كاملا آموزش ديده و در موارد انگشت شماري ممكن است دچار اختلاف شوند اما به هر حال شهروندان اين حق را دارند كه در مورد صورت وضعيت تخلفات خود اعتراض كنند .

سرهنگ اكبرزاده  در خصوص اينكه آيا ماموران راهنمايي ورانندگي در ازاي پر نكردن قبوض جريمه بازخواست مي شوند ، اظهار داشت : تصوربرخي شهروندان مبني بر اينكه  ماموران راهنمايي و رانندگي موظف به پر كردن تمام برگه هاي جريمه تا پايان شب هستند ، صحيح نيست ، چرا كه  در حال حاضر برخي از ماموران هستند كه روزي 2 بسته قبض جريمه پر مي كنند و در مقابل برخي تا پايان شب حتي  20 عدد برگ جريمه هم  پر نمي كنند اما مسلما هيچكدام از آنها به عنوان كم كاري و يا اضافه كاري تشويق و يا بازخواست نمي شوند .

وي با بيان اينكه اين مساله تنها  به حجم خودروها و ميزان تخلفات  در برخي از محدوده هاي فعاليت ماموران باز مي گردد ، اظهار داشت :  ممكن است درمحل خدمت برخي از ماموران راهنمايي و رانندگي روزانه شاهد ده ها تصادف و تخلف اتفاق بيفتد در حاليكه در برخي خيابانها  و محدوده هاي شهر اين مساله كمتر به وقوع بپيوندد .

سرهنگ اكبرزاده تاكيد كرد : تاكنون موردي  مبني بر صدور عمدي برگه جريمه توسط ماموران ، گزارش نشده اما با اين وجود  شهروندان اين حق را دارند كه در صورت داشتن هرگونه  اعتراض از برگ جريمه و يا ماموري كه آنها را جريمه كرده از وي شكايت كنند .

 

